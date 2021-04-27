Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Pandemi başladığından bu yana bir yıldır her ay ödenen KÇÖ ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Peki bu ay Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ne zamana kadar devam edecek? İşte KÇÖ hakkında merak edilenler…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Henüz bir açıklama gelmedi, belli olduğunda haberimizde yer alacak.
KÇÖ UZATILDI MI?
1 yıl süren Kısa Çalışma Ödeneği için flaş bir gelişme yaşandı. Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzatıldı.
Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.