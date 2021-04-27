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    • Ekonomi
    • 27.04.2021 20:19
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    • 27.04.2021 20:19
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    ne zaman yatar? , ?

    Gündemde yüzbinlerce kişi ne zaman yatar? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlar KÇÖ ödemeleriyle rahat bir nefes alıyor. 31 Mart’ta sona ereceği açıklanan KÇÖ vaka sayılarının artışıyla birlikte uzatılması vatandaşlar tarafından merakla beklenir oldu. Peki , ? Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

    Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Pandemi başladığından bu yana bir yıldır her ay ödenen KÇÖ ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Peki bu ay Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ne zamana kadar devam edecek? İşte KÇÖ hakkında merak edilenler…

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

    Henüz bir açıklama gelmedi, belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    KÇÖ UZATILDI MI?

    1 yıl süren Kısa Çalışma Ödeneği için flaş bir gelişme yaşandı. Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzatıldı.

    Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

        Erdoğan: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." Dedi.

        Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

        Erdoğan: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." Dedi.

        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

        23.04.2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına karar verildi. Buna göre kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile şu bilgilere yer verildi;

        Yeni koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına,4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

        Başkan Erdoğan toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."

            2021 yılı Mart ayında, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte toplamda 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapılmıştı.

            Aynı dönemde, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte 723 bin kişiye toplamda 959 milyon TL'lik nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı.

            KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

            Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

            KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAYIT GÜNCELLEME

            IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerini alıyor.

            İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

            Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.
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            Haberler Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?