Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Pandemi başladığından bu yana bir yıldır her ay ödenen KÇÖ ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Peki bu ay Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ne zamana kadar devam edecek? İşte KÇÖ hakkında merak edilenler…