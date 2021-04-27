A101 aktüel 29 Nisan 2021 Perşembe yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla incelenir oldu. Alacaklarını önceden belirlemek ve almak istediklerinin listesini yapacak olanlar bu Perşembe hangi ürünlerin yer aldığını merak ediyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmamak için erken saatlerde markete gidecek olan vatandaşlar için bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri haberimizde derledik. İşte güncel A101 aktül katalog…