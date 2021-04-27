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    • Ekonomi
    • 27.04.2021 21:30
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    • 27.04.2021 21:30
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    ! ürünler kataloğunda teknolojik ürünlerdeki kampanya dikkat çekiyor!

    Merakla ve heyecanla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. En çok ziyaret edilen marketler zinciri her Perşembe birbirinden güzel ürünleri uygun fiyatla vatandaşlarla buluşturuyor. Bu hafta ürünler kataloğunda teknolojik ürünlerdeki kampanya dikkat çekiyor. Televizyon ve telefon kampanyasının yanı sıra, temel gıda ürünleri, bebek bezleri gibi daha pek çok fırsat sizleri bekliyor. İşte güncel

    takvim.com.tr
    A101 aktüel 29 Nisan 2021 Perşembe!

    A101 aktüel 29 Nisan 2021 Perşembe yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla incelenir oldu. Alacaklarını önceden belirlemek ve almak istediklerinin listesini yapacak olanlar bu Perşembe hangi ürünlerin yer aldığını merak ediyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmamak için erken saatlerde markete gidecek olan vatandaşlar için bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri haberimizde derledik. İşte güncel A101 aktül katalog…

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 NİSAN 2021

    küçük ev aletleri

        spor giyim ürünleri

        beyaz eşya kampanyası

        kütüphane fırsatı

            televizyon kampanyası

            bahçe ürünleri

            mangal ürünleri
                Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar
                Haberler Ekonomi A101 aktüel 29 Nisan 2021 Perşembe! A101 aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünlerdeki kampanya dikkat çekiyor!