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    Spora yeni destek: İş kurana 65 bin TL hibe

    Spor hizmetleri alanındaki KOBİ’ler de KOSGEB desteklerinden yararlanacak. Kendi işini kurana 65 bin liraya varan hibe destek imkanı olacak. İşte detaylar...

    Spora yeni destek
    KOSGEB, spor ve eğlence eğitim kursları, spor tesislerinin işletilmesi, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri, hizmetlerini destek programı kapsamına aldı. KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde kendi işyerini açmak isteyen girişimciler, 65 bin liraya kadar destek alabilecek.

    ÖNEMİ BÜYÜK
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sportif alanda faaliyet göstermek isteyen girişimciler açısından KOSGEB'in destek verecek olmasını çok değerli bulduğunu, sporun tabana yayılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
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    Haberler Ekonomi Spora yeni destek: İş kurana 65 bin TL hibe