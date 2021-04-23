Katılana ayda 26 gün için ek maaş avantajı! On aylık ödemenin yanında haftada 45 saatte...

İşsizlik maaşı alan vatandaşların aylık ödemenin yanında bir ödeme alma imkanı daha bulunuyor. Bilindiği üzere işinden kendi rızası dışında ayrılan vatandaşlara işsizlik maaşı verilmektedir. Ayrıca koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ekonomik anlamda etkilenmemesi için pek çok ödenek devreye alınmıştı. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkına sahip olabilmektedir.

23.04.2021 21:28 - Son Güncelleme: 23.04.2021 21:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





