Katılana ayda 26 gün için ek maaş avantajı! On aylık ödemenin yanında haftada 45 saatte...
İşsizlik maaşı alan vatandaşların aylık ödemenin yanında bir ödeme alma imkanı daha bulunuyor. Bilindiği üzere işinden kendi rızası dışında ayrılan vatandaşlara işsizlik maaşı verilmektedir. Ayrıca koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ekonomik anlamda etkilenmemesi için pek çok ödenek devreye alınmıştı. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkına sahip olabilmektedir.
10 aya kadar verilen işsizlik maaşının yanında meslek kurslarına katılarak bir ödeme daha alınabilir. Salgın sürecinde çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek sağlandı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 aya varan dönem için verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına ayda toplamda 26 gün katılarak ikinci bir maaş alabiliyor.