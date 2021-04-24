Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak tabir edilen altın fiyatları son dönemlerde yükseliş yaşıyor. Bu nedenle de sık sık araştırılan konulardan birisi oluyor. Piyasaların kapalı olduğu resmi tatil gününde ve bugün güncel fiyatlar araştırılıyor. Perşembe günü İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanış saatinde çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 477,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?