Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak tabir edilen altın fiyatları son dönemlerde yükseliş yaşıyor. Bu nedenle de sık sık araştırılan konulardan birisi oluyor. Piyasaların kapalı olduğu resmi tatil gününde ve bugün güncel fiyatlar araştırılıyor. Perşembe günü İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanış saatinde çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 477,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,06 artışla 477,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 473 BİN 950 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 470 bin lirayı, en yüksek ise 479 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 950 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 801 milyon 729 bin 803,34 lira, işlem miktarı ise 1.714,41 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 812 milyon 543 bin 720,72 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.