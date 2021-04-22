Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı? Aydem Enerji hisse ne zaman işlem görecek? Aydem Enerji halka arz işlemleri 22 Nisan tarihinde tamamlanıyor. 19-22 Nisan arasında yapılan talep toplama tarihine yoğun ilgi gösteriliyor. Hisse işlemi yapanlar da sonuçları merak etmeye başladı. Peki, Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı? Aydem Enerji hisse ne zaman işlem görecek?
AYDEM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçlar henüz açıklanmadı. Aydem halka arz sonuçlarının gelecek hafta açıklanması bekleniyor.
ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK
Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.