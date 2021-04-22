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    • Ekonomi
    • 22.04.2021 10:17
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    • 22.04.2021 10:17
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    açıklandı mı? ?

    ? açıklandı mı sorularına Aydem Enerji hisselerine yatırım yapan vatandaşlar yanıt arıyor. Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri 19-22 Nisan olarak belirlenmişti. Talep toplamanın son saatlerine girilirken gözler sonuçlara çevrildi. Peki, ? Aydem Enerji hisse ne zaman işlem görecek?

    takvim.com.tr
    Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı? Aydem Enerji hisse ne zaman işlem görecek?

    Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı? Aydem Enerji hisse ne zaman işlem görecek? Aydem Enerji halka arz işlemleri 22 Nisan tarihinde tamamlanıyor. 19-22 Nisan arasında yapılan talep toplama tarihine yoğun ilgi gösteriliyor. Hisse işlemi yapanlar da sonuçları merak etmeye başladı. Peki, Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı? Aydem Enerji hisse ne zaman işlem görecek?

    AYDEM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Sonuçlar henüz açıklanmadı. Aydem halka arz sonuçlarının gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

    ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK

    Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

        AYDEM ENERJİ HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.

        HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmadan yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

        Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
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        Haberler Ekonomi Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı? Aydem Enerji hisse ne zaman işlem görecek?