Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,10 değer kazanarak 22 Nisan tarihini 1.345,15 puandan noktaladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 4,42 ile spor oldu.
MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAMALARI
Analistler, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olacağını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının takip edileceğini, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını söyledi.