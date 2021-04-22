Haftaya yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek olarak öne çıktığını, yükseliş eğiliminin güç kazanması için 1.400 puan üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.