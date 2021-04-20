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    • Ekonomi
    • 20.04.2021 10:51
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    • 20.04.2021 11:02
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    SON DAKİKA: onay verdi! Sarelle Tadelle ve Gofy markalarını satın aldı! Fındık üreticilerine mesaj

    Son dakika haberleri... ’ın ile birlikte Sarelle, Tadelle, , ve Gofy markalarının ve ’nın ’da bulunan fabrikasının satın alınması için Sanset Gıda ile imzaladığı anlaşmaya, ’ndan onay geldi. OYAK'tan yapılan açıklamada ise "Katma değeri yüksek ürünlerle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı ve böylece boyunca fındık üreticilerine de önemli bir katkı sağlamayı planlıyoruz." denildi.

    Dev satın alma! O markalar resmen OYAK'ın

    OYAK'ın Türkiye çikolatalı ürünler pazarının 85 yıllık köklü markası Sagra'yı satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

    OYAK BÜNYESİNE KATILAN ŞİRKETLER
    Rekabet Kurulu'nun onayladığı Sanset Gıda ile yapılan satın alma anlaşmasına göre Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markaları OYAK Grup Şirketleri bünyesine katıldı. Satın alma işleminin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor.

    "FINDIK ÜRETİCİLERİMİZE KATKI SAĞLAMAYI PLANLIYORUZ"
    Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sagra ile gıda sektörüne güçlü giriş yaptık. İnovasyonu odağımıza koyarak pazardaki fırsatları değerlendirdikten sonra ürün gamını ve marka sayısını arttırıp zengin bir portföye ulaşmayı hedefliyoruz.

        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Rekabet Kurulu onay verdi! OYAK Sarelle Tadelle Gol Sagra Special ve Gofy markalarını satın aldı! Fındık üreticilerine mesaj