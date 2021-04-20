OYAK BÜNYESİNE KATILAN ŞİRKETLER

Rekabet Kurulu'nun onayladığı Sanset Gıda ile yapılan satın alma anlaşmasına göre Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markaları OYAK Grup Şirketleri bünyesine katıldı. Satın alma işleminin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor.