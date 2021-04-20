OYAK'ın Türkiye çikolatalı ürünler pazarının 85 yıllık köklü markası Sagra'yı satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.
OYAK BÜNYESİNE KATILAN ŞİRKETLER
Rekabet Kurulu'nun onayladığı Sanset Gıda ile yapılan satın alma anlaşmasına göre Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markaları OYAK Grup Şirketleri bünyesine katıldı. Satın alma işleminin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor.
"FINDIK ÜRETİCİLERİMİZE KATKI SAĞLAMAYI PLANLIYORUZ"
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sagra ile gıda sektörüne güçlü giriş yaptık. İnovasyonu odağımıza koyarak pazardaki fırsatları değerlendirdikten sonra ürün gamını ve marka sayısını arttırıp zengin bir portföye ulaşmayı hedefliyoruz.