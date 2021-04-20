Fındık destek ödemeleri yattı mı? Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları ne kadar?

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

FINDIK DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Fındık destekleme ödemesi almak için işlemlerini yapıp beklemeye geçen vatandaşlar bu ödemelerini Ziraat bankası aracılığı ile almaktadırlar. Başvuruları sırasında vatandaşlar Ziraat Bankası hesap bilgilerini bildirirler. Hesap bilgisini bildirmeyenlerin ödemeleri de yine isimleri Ziraat Bankası'na yapılmaktadır. Ziraat Bankası aracılığı ile vatandaşlar fındık alan bazlı destekleme ödemelerini alabilmektedirler.