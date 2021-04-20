Fındık destek ödemeleri yattı mı? Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları ne kadar?

Fındık destek ödemeleri yattı mı? Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları sorgulanan konulardan birisi oldu. Fındık destek ödemeleri her yıl düzenli olarak yatırılıyor ve binlerce fındık üreticisi bu ödemelerden faydalanabiliyor.
FINDIK DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan fındık destekleme ödemeleri genellikle her yıl nisan ayında gerçekleştirilmektedir. Bu ödemelerden önce hak sahiplerine ayrıca mazot ve gübre desteği ödemesi de yapılır.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.
FINDIK DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Fındık destekleme ödemesi almak için işlemlerini yapıp beklemeye geçen vatandaşlar bu ödemelerini Ziraat bankası aracılığı ile almaktadırlar. Başvuruları sırasında vatandaşlar Ziraat Bankası hesap bilgilerini bildirirler. Hesap bilgisini bildirmeyenlerin ödemeleri de yine isimleri Ziraat Bankası'na yapılmaktadır. Ziraat Bankası aracılığı ile vatandaşlar fındık alan bazlı destekleme ödemelerini alabilmektedirler.