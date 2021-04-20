Borsadaki son gelişmeler yeni haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 1.377,23 puandan tamamlamıştı. Peki, borsa düştü mü, yükseldi mi? 20 Nisan Salı BIST 100 ve Borsa İstanbul'da son durum nedir? İşte detaylar...
BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 1.376,37 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,86 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 1.376,37 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,08 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile elektrik oldu.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,20 değer kaybederek günü 1.377,23 puandan tamamladı.