OYAK Tadelle Sarelle ve Gol markalarını satın alıyor

TÜRKİYE'NİN FINDIK İHRACATI 1,9 MİLYAR DOLAR

Türkiye üretimde olduğu gibi ihracatta da dünya lideri. FAO verilerine göre 2019'da dünya fındık ihracatının yüzde 68'ini Türkiye gerçekleştirdi. 2020'de de pandemiye rağmen Türkiye'nin fındık ihracatı 1,9 milyar dolar oldu. Öte yandan, Türkiye'de fındık üretimi yapılan 39 il arasında 217 bin ton ile Sagra'nın da fabrikasının bulunduğu Ordu ilk sırada yer alıyor.

Sagra'nın OYAK Grup Şirketleri bünyesine katılmasıyla katma değeri yüksek ürünlere yeni ürünlerin eklenmesi, kabuklu ve çiğ fındık ihracatının da artırılması hedeflenmektedir. Bu hedef sadece sektör adına değil Türkiye adına da önemli bir atılım olacaktır."