Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.04.2021 17:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2021 17:33
    ABONE OL

    20 Nisan Salı borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 4,53 oranında 24,90'dan yükselerek işlem gördü. 20 Nisan 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    20 Nisan borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Brisa 24,90 23,82 4,53
    Torunlar GMYO 3,65 3,54 3,11
    Jantsa Jant Sanayi 664,20 645,00 2,98
    Good-Year 7,20 7,01 2,71
    Ford Otosan 179,80 175,30 2,57
    Yapı ve Kredi Bankası 2,12 2,08 1,92
    Vestel 31,32 30,76 1,82
    Arçelik 31,48 30,98 1,61
    Garanti Bankası 7,11 7,00 1,57
    Gözde Girişim 6,75 6,65 1,50
    İş Bankası (C) 4,86 4,79 1,46
    Akbank 4,87 4,80 1,46
    Çemtaş 16,12 15,91 1,32
    Türkiye Sigorta 5,62 5,55 1,26
    Türk Telekom 6,44 6,37 1,10
    Sabancı Holding 7,98 7,91 0,88
    Anadolu Efes 22,56 22,40 0,71
    Yataş 17,09 16,99 0,59
    Tofaş Oto Fabrikası 30,10 29,94 0,53
    Zorlu Enerji 2,04 2,03 0,49

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Esenboğa Elektrik 30,00 32,82 -8,59
    Odaş Elektrik 2,77 3,02 -8,28
    Ege Gübre 237,00 255,20 -7,13
    Konya Çimento 847,30 889,00 -4,69
    Bursa Çimento 3,53 3,68 -4,08
    İndeks Bilgisayar 7,03 7,32 -3,96
    Türk Traktör 216,10 225,00 -3,96
    Çimsa 19,60 20,40 -3,92
    Aksa Enerji 11,74 12,20 -3,77
    Pegasus 64,15 66,60 -3,68
    Kartonsan 55,20 57,30 -3,66
    Kervan Gıda 16,30 16,92 -3,66
    Selçuk Ecza Deposu 10,09 10,47 -3,63
    Ege Endüstri 1.298,00 1.345,70 -3,54
    Gübre Fabrikaları 63,55 65,75 -3,35
    Eczacıbaşı İlaç 6,36 6,58 -3,34
    Karsan Otomotiv 3,53 3,65 -3,29
    İhlas Holding 0,60 0,62 -3,23
    Netaş Telekomünikasyon 22,76 23,50 -3,15
    Bagfaş 22,10 22,80 -3,07

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 20 Nisan Salı borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?