Yeni haftaya hareketli başlayan döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Serbest piyasada 8,0810 liradan alınan dolar, 8,0830 liradan satılıyor. 9,7550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7570 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0940 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7310 lira olmuştu. Peki, 20 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, euro ve dolar kaç TL? İşte döviz kurlarında son gelişmeler
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 461 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 459 bin 750 lirayı, en yüksek ise 462 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 461 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 577 milyon 155 bin 141,09 lira, işlem miktarı ise 1.262,23 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 630 milyon 501 bin 440,47 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|464.500,00
|1.770,50
|En Düşük
|459.750,00
|1.749,55
|En Yüksek
|462.300,00
|1.774,50
|Kapanış
|461.200,00
|1.770,50
|Ağırlıklı Ortalama
|461.010,40
|1.764,58
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|577.155.141,09
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.262,23
|Toplam İşlem Adedi
|38
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Analistler, gelişmiş ülke borsalarındaki kar satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsün varyasyonlarının çocuklarda etkili olmaya başlaması ve ABD ile Rusya arasındaki gerilimin piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.
Analistler, veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle genel olarak piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığını belirterek, dalgalı seyreden emtia fiyatları, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve açıklanan şirket bilançoları ile ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığını dile getirdi.
Öte yandan bugün Çin Merkez Bankası (PBoC), beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 3,85'te sabit bıraktı. Beklentiler doğrultusunda açıklanan karar ile PBoC, üst üste 12'nci ayda da politika faizini değiştirmemiş oldu.
Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13 azalarak 3.472 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,68 yükselerek 3.220 puan oldu.