Yeni haftaya hareketli başlayan döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Serbest piyasada 8,0810 liradan alınan dolar, 8,0830 liradan satılıyor. 9,7550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7570 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0940 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7310 lira olmuştu. Peki, 20 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, euro ve dolar kaç TL? İşte döviz kurlarında son gelişmeler

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

ALTININ KİLOGRAMI 461 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin 750 lirayı, en yüksek ise 462 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 461 bin 200 liradan tamamladı.