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    • 20.04.2021 17:51
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    • 20.04.2021 17:51
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    CANLI döviz kurları son durum: ve ne kadar oldu? Dolar, euro ve kaç TL?

    Kapanışta , , alış satış fiyatları ve döviz kurlarındaki son durum merakla araştırılıyor. dolar 8,0830 liradan güne başladı. Aynı zamanda 9,7550 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,7570 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0940 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7310 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? , İşte canlı döviz kurları

    takvim.com.tr
    20 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu?

    Yeni haftaya hareketli başlayan döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Serbest piyasada 8,0810 liradan alınan dolar, 8,0830 liradan satılıyor. 9,7550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7570 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0940 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7310 lira olmuştu. Peki, 20 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, euro ve dolar kaç TL? İşte döviz kurlarında son gelişmeler

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 461 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 459 bin 750 lirayı, en yüksek ise 462 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 461 bin 200 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 577 milyon 155 bin 141,09 lira, işlem miktarı ise 1.262,23 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 630 milyon 501 bin 440,47 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
    Önceki Kapanış 464.500,00 1.770,50
    En Düşük 459.750,00 1.749,55
    En Yüksek 462.300,00 1.774,50
    Kapanış 461.200,00 1.770,50
    Ağırlıklı Ortalama 461.010,40 1.764,58
    Toplam İşlem Hacmi (TL) 577.155.141,09
    Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.262,23
    Toplam İşlem Adedi 38

    ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

    Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

    Analistler, gelişmiş ülke borsalarındaki kar satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsün varyasyonlarının çocuklarda etkili olmaya başlaması ve ABD ile Rusya arasındaki gerilimin piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.

    Analistler, veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle genel olarak piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığını belirterek, dalgalı seyreden emtia fiyatları, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve açıklanan şirket bilançoları ile ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığını dile getirdi.

    Öte yandan bugün Çin Merkez Bankası (PBoC), beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 3,85'te sabit bıraktı. Beklentiler doğrultusunda açıklanan karar ile PBoC, üst üste 12'nci ayda da politika faizini değiştirmemiş oldu.

    Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13 azalarak 3.472 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,68 yükselerek 3.220 puan oldu.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,97 değer kaybederek 29.100 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 yükselişle 108,4 seviyelerinde dengelendi.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,11 düşüşle 47.905 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışın hemen üzerinde 29.112 puanda seyrediyor.

        EMTİA PİYASALARI - Petrol fiyatları yükseldi, petrol düştü

        Dolardaki zayıflamanın ardından emtia piyasalarında artan alımlar ve veri öncesi ABD petrol stoklarına ilişkin düşüş beklentisiyle petrol fiyatları yükselirken, altın fiyatları, ABD hazine tahvil getirilerinin toparlanmasıyla hafif geriledi.
        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;
        - Brent petrol yüzde 0.78 artışla 67.10 dolar,
        - Batı Teksas yüzde 0.90 artışla 64.09 dolar,
        - altın yüzde 0.03 artışla 1,771.90 dolar,
        - gümüş yüzde 0.38 artışla 25.93 dolar,
        - bakır yüzde 1.52 artışla 9.322.00 dolar,
        - platin yüzde 0.03 düşüşle 1,211.10 dolar,
        - paladyum yüzde 0.75 düşüşle 2,791.39 dolar düzeyindeydi.
        İç piyasada, gram altın 461 lira, çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3,033 liradan satılıyordu.
        ALB Forex günlük tarımsal emtia bülteninde, dünyanın en büyük mısır üreticilerinden ve en büyük ikinci ihracatçısı olan Brezilya'da şirketlerin azalan arz ve yükselen fiyatlar nedeniyle ithalata yöneldiğine işaret edilerek, şöyle denildi:


        "Brezilya Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ithalat Ocak-Mart döneminde önceki yıla kıyasla yüzde 90 yükseldi.
        "Uluslararası Mısır ve Buğday İyileştirme Merkezi Başkanı, önde gelen bir küresel tahıl araştırma enstitüsündeki bilim insanlarının, yetersiz beslenen milyonlarca fakir insan için temel çinko ile zenginleştirilmiş yeni buğday çeşitlerinin keskin bir şekilde artmasını beklediklerini söyledi.
        "ABD Tarım Bakanlığı (USDA), aylık Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporunda, yerel mısır stoklarının 1 Eylül'e kadar 1.352 milyar kile düşeceğini, ancak analist beklentileri doğrultusunda Mart ayı görünümündeki 1.502 milyar kile düşeceğini bildirdi.
        "USDA tarafından Cuma günü yayınlanan Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporu, piyasa için nötrden olumluya doğru çıktı. USDA, 2020-21 için ABD soya fasulyesi ihracatının Mart tahminlerine göre 30 milyon kile artışla 2.28 milyar kile'ye ulaşacağını öngördü; bu, esas olarak pazarlama yılının ilk yarısındaki rekor ihracatı yansıtıyor.

            "Soya fiyatı yükseliş hareketine devam ediyor. 2020'nin ağustos ayından gelen yükseliş trendinden destek almasının ardından beş gündür pozitif seyreden fiyat 1434.60 dolar direnci üzerinde fiyatlanıyor. Yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 1460.00 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 1434.60 dolar seviyesinin altındaki fiyatlamalar için ise önce 30 günlük ortalama, sonrasında ise 1402.05 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.
            "Mısır fiyatı güçlü yükseliş trendini sürdürüyor. Dün 584.30 dolar seviyesinden onay almasının ardından bugün yükselişe geçen fiyatta alım yönlü pozisyonların artması halinde 601.90 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 584.30 seviyesi güçlü destek konumunda bulunuyor.
            "Buğdayda, yükselen trend üzerinde hareket devam ediyor. 660 dolar direnç bölgesinde işlem gören ve hafif satışların izlendiği buğdayda, bu bölgenin aşılması durumunda 670/675 dolar direnç seviyeleri sıralı olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 650/645 destek seviyeleri takip edilebilir.

            "Kahvede, yükseliş ivmesi korunuyor. 132.90 dolar seviyesinden gelen satış baskısı ile 128.75 dolar bölgesinden destek bulan ve düşüş trendi üzerindeki kalıcı hareketini koruyan kahvede, 130.40 dolar seviyesinin aşılması durumunda 132.90 dolar direncine doğru yeniden bir yükseliş hareketi yaşanabilir. 128.75 dolar seviyesi altına geçilmesi durumunda satışların ön plana geçmesine karşı dikkatli olmakta yarar var."
            Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 2021'in ilk üç ayında Türkiye geneli ihracatını yüzde 12'lik artışla 2 milyar dolara, Ege Bölgesi ise ihracatını yüzde 6 artışla 141 milyon dolara çıkardı. Bu dönemde en çok artış gerçekleşen ihracat kalemlerinden biri yüzde 74'lük yükselişle hububat oldu. Gıda müstahzarları yüzde 60, küspeler ve hayvansal yemler yüzde 61, şekercilik mamulleri yüzde 15, bitkisel yağlar yüzde 12 artışla en fazla ihracat artışı gösteren diğer ürünlerdi.


            En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 alt sektörün 75 milyon dolarla bitkisel yağlar, 14 milyon dolarla küspeler ve hayvansal yemler, 11 milyon dolarla yağlı tohumlar, 8 milyon dolarla gıda müstahzarları ve 7 milyon dolarla çikolatalı şekercilik mamulleri oldu.
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