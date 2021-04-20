GSS PRİM BORCUNDA BAŞVURU ŞARTI YOK, DOĞRUDAN ÖDEME YAPILABİLİR

Vergi ve prim borçlarında yapılandırma süresi sona ererken genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarından kurtulma fırsatı hala devam ediyor.

GSS prim borçları için başvuru şartı bulunmuyor. Borcu bulunan vatandaşlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borcunun anaparasını peşin veya parça parça ödedikleri takdirde borca ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecek. Ödemenin parça parça yapılması halinde tüm anaparanın 30 Nisan'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Örneğin 6.374 TL anapara borcu, 3.344 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olan bir genel sağlık sigortalısı 30 Nisan'a kadar anaparayı ödemesi halinde, 3.344 TL gecikme cezasından kurtulacak.

Hazine Maliye Bakanlığı'nın interaktif vergi dairesine e-Devlet şifresi ile girildiğinde kişilerin GSS prim borçları görünüyor. Ödemeler doğrudan bu sistem üzerinden gerçekleştirilebilir.