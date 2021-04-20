SGK'dan milyonlarca GSS borç yapılandırması için tarih verildi. GSS prim borçlarını yapılandıran ve ödeme tarihini kaçıran vatandaşlar için bir şans daha var. 30 Nisan'a kadar ödemelerinizi tamamladığınız takdirde yapılandırmanız bozulmayacak. Konuyla ilgili SGK resmi sayfasından vatandaşlara uyarı geldi.
SGK'DAN UYARI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın resmi sayfasından SGK borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşların 30 Nisan'a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapması durumunda yapılandırmasının bozulmayacağı, yapılandırma avantajından yararlanmaya devam edebileceği kaydedildi.
SON GÜN NE ZAMAN?
SS prim borcu olanların yapılandırma başvurusuna gerek yok. GSS borçlularına 30 Nisan 2021'e kadar süre tanılıyor. Bu süre içerisinde prim borcunun ana para miktarını istedikleri gibi (peşin, taksitler halinde, parça parça) ödeyebiliyor. 30 Nisan 2021'e kadar ana para borcunun tamamının ödenmesi halinde ise bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı tamamen siliniyor.