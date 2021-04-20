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    • Ekonomi
    • 20.04.2021 15:48
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    • 20.04.2021 15:48
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    Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat! Bir şans daha var! son gün ne zaman?

    Milyonlarca borçlu vatandaş borçlarını yapılandırma imkanı yakalıyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşlar da borçlarını yapılandırma imkanı yakalayabiliyor. SGK resmi sayfasından, GSS borcu olan milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren önemli uyarı gelmişti. Son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlar borçlarını 30 Nisan'a kadar ödeyebiliyor.

    takvim.com.tr
    Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat! Bir şans daha var!

    SGK'dan milyonlarca GSS borç yapılandırması için tarih verildi. GSS prim borçlarını yapılandıran ve ödeme tarihini kaçıran vatandaşlar için bir şans daha var. 30 Nisan'a kadar ödemelerinizi tamamladığınız takdirde yapılandırmanız bozulmayacak. Konuyla ilgili SGK resmi sayfasından vatandaşlara uyarı geldi.

    SGK'DAN UYARI!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın resmi sayfasından SGK borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşların 30 Nisan'a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapması durumunda yapılandırmasının bozulmayacağı, yapılandırma avantajından yararlanmaya devam edebileceği kaydedildi.

    SON GÜN NE ZAMAN?

    SS prim borcu olanların yapılandırma başvurusuna gerek yok. GSS borçlularına 30 Nisan 2021'e kadar süre tanılıyor. Bu süre içerisinde prim borcunun ana para miktarını istedikleri gibi (peşin, taksitler halinde, parça parça) ödeyebiliyor. 30 Nisan 2021'e kadar ana para borcunun tamamının ödenmesi halinde ise bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı tamamen siliniyor.

        GSS PRİM BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        GSS prim borcunu sorgulamak ve ödemek isteyenler https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/index.jsf adresine gidebiilirler. E-devlet üzerinden giriş yaparak borç bilgilerine ulaşabilirler ve ödeme yapabilirler.

        GSS PRİM BORCUNDA BAŞVURU ŞARTI YOK, DOĞRUDAN ÖDEME YAPILABİLİR

        Vergi ve prim borçlarında yapılandırma süresi sona ererken genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarından kurtulma fırsatı hala devam ediyor.

        GSS prim borçları için başvuru şartı bulunmuyor. Borcu bulunan vatandaşlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borcunun anaparasını peşin veya parça parça ödedikleri takdirde borca ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecek. Ödemenin parça parça yapılması halinde tüm anaparanın 30 Nisan'a kadar ödenmesi gerekiyor.

        Örneğin 6.374 TL anapara borcu, 3.344 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olan bir genel sağlık sigortalısı 30 Nisan'a kadar anaparayı ödemesi halinde, 3.344 TL gecikme cezasından kurtulacak.

        Hazine Maliye Bakanlığı'nın interaktif vergi dairesine e-Devlet şifresi ile girildiğinde kişilerin GSS prim borçları görünüyor. Ödemeler doğrudan bu sistem üzerinden gerçekleştirilebilir.

        SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANACAKLAR

        GSS prim borcu bulunanlar normalde SGK üzerinden sağlık hizmeti alamazlar. Ancak, vatandaş mağdur olmasın diye bir süredir geçici düzenlemeler ile prim borcu olanlara da sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanınıyor.

        Nitekim yapılandırma kanununda prim borcunu ödemeyenlerin 30 Nisan'dan sonra sağlık hizmeti alamayacakları düzenlenmiş iken, yayımlanan kararname uyarınca bu süre yılsonuna kadar uzatıldı. GSS prim borcu bulunanlar yılsonuna kadar devlete ait hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti alabilecekler. Özel hastanelerden sağlık hizmeti alamayacaklar.

        Ancak, sağlık hizmetinden yararlanmaları prim borcundan kurtulacakları anlamına gelmiyor.
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        Haberler Ekonomi Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat! Bir şans daha var! GSS borç yapılandırma son gün ne zaman?