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    • Ekonomi
    • 19.04.2021 17:31
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    • 19.04.2021 17:31
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    19 Nisan Pazartesi borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 10,00 oranında 31,90'den yükselerek işlem gördü. 19 Nisan 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    19 Nisan borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Fenerbahçe Futbol 31,90 29,00 10,00
    Ege Gübre 267,90 245,70 9,04
    Aksa Enerji 12,95 12,46 3,93
    Petkim 6,57 6,33 3,79
    Torunlar GMYO 3,84 3,73 2,95
    Selçuk Ecza Deposu 11,25 10,99 2,37
    Karsan Otomotiv 3,83 3,76 1,86
    Türk Traktör 218,60 214,70 1,82
    Bagfaş 23,10 22,70 1,76
    Bursa Çimento 3,80 3,74 1,60
    Hektaş 30,10 29,64 1,55
    Koza Altın 115,20 114,00 1,05
    Zorlu Enerji 2,12 2,10 0,95
    İndeks Bilgisayar 30,64 30,42 0,72
    MLP Sağlık 22,20 22,08 0,54
    Eczacıbaşı İlaç 6,58 6,55 0,46
    Anadolu Efes 22,26 22,16 0,45
    Türk Hava Yolları 11,70 11,65 0,43
    İpek Doğal Enerji 12,39 12,34 0,41
    Tekfen Holding 15,88 15,82 0,38

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Odaş Elektrik 3,13 3,35 -6,57
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,18 11,79 -5,17
    Jantsa Jant Sanayi 676,90 712,40 -4,98
    GSD Holding 1,79 1,88 -4,79
    Konya Çimento 929,00 972,10 -4,43
    Netaş Telekomünikasyon 24,32 25,40 -4,25
    İş Yatırım Menkul Değerler 14,67 15,29 -4,05
    Ford Otosan 177,80 185,20 -4,00
    Esenboğa Elektrik 34,00 35,33 -3,77
    Kartonsan 59,05 61,35 -3,75
    Vestel 31,54 32,70 -3,55
    Çemaş Döküm 1,16 1,20 -3,33
    İş GMYO 1,87 1,93 -3,11
    Kerevitaş Gıda 5,42 5,59 -3,04
    Kardemir (D) 7,22 7,44 -2,96
    Alarko GMYO 23,88 24,60 -2,93
    Mavi Giyim 42,50 43,74 -2,83
    Kordsa Teknik Tekstil 22,96 23,62 -2,79
    İhlas Gayrimenkul 1,05 1,08 -2,78
    Migros Ticaret 36,78 37,82 -2,75

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    Haberler Ekonomi 19 Nisan Pazartesi borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?