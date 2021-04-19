Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada TOKİ'den ev ya da iş yeri satın almış ve ödemeleri devam eden vatandaşlara peşin ödemede yüzde 20 indirim imkanı sunulacağı belirtildi. Vatandaşlar, kampanyadan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecek.

"YÜZDE 20 İNDİRİM YAPIYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz.