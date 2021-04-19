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    • Ekonomi
    • 19.04.2021 15:53
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    • 19.04.2021 16:19
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    'den müjde üstüne müjde! Yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor! Taksit sayısı 12'den fazla olanlar...

    Son dakika haberine göre, () konut ve iş yeri satın alan vatandaşlarla müjdeli haberi paylaştı. Peşin ödeme yapan hak sahiplerine indirim yapılacak. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim uygulanacak. Şimdi TOKİ'den ev ve iş yeri almış olan vatandaşlar ödeme koşulları ve başvuru tarihlerine odaklandı.

    TOKİ'den yüzde 20 indirim müjdesi!

    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada TOKİ'den ev ya da iş yeri satın almış ve ödemeleri devam eden vatandaşlara peşin ödemede yüzde 20 indirim imkanı sunulacağı belirtildi. Vatandaşlar, kampanyadan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecek.

    "YÜZDE 20 İNDİRİM YAPIYORUZ"

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz.

    Kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Kurum, kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yaptıklarını kaydetti.

        Vatandaşlar, kampanyadan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecek.
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        Haberler Ekonomi TOKİ'den müjde üstüne müjde! Yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor! Taksit sayısı 12'den fazla olanlar...