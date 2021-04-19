Borsadaki verileri anbean takip edenler sabah saatleriyle birlikte son duruma odaklandı. BIST 100 endeksi, cuma kapanışta perşembe günkü kapanışa göre 0,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Peki, borsa düştü mü, yükseldi mi? İşte son gelişmeler...
BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 artışla 1.411,05 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,91 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 1.411,05 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 0,18 ile turizm oldu.
BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,03'lük sınırlı artışla 1.408,14 puandan tamamlarken, bankacılık endeksindeki yükselişin desteğiyle haftalık bazda yüzde 1,07 değer kazandı.