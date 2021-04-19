BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR? İŞTE BİTCOİN'İN DÜŞÜŞ SEBEBİ!

Bitcoin'deki 8 bin dolarlık hızlı çöküşün kesin olarak bilinmese de analistler ABD Hazinesi'nin, birkaç finans kurumunu kripto para birimlerini kullanarak kara para akladığı için cezalandırmayı planladığı söylentilerinin etkili olduğu tahmin ediyor.

BİTCOİN'DEKİ SERT DÜŞÜŞ ALT COİNLERİ VURDU

Bitcoin'de yaşanan son dakika dalgalanma ve değerinin 51 bin dolara kadar gerilemesi diğer kripto paraları da salladı. Özellikle Etherium, Litecoin, Cardano, Polkadot ve Stellar gibi büyük altcoinlerde de yüzde 25'i bulan değer kayıpları yaşandı.