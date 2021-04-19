Kripto para piyasasının gözde yatırım araçlarından biri olan Bitcoinin son hali yatırımcısını şoke etti. 2 gündür ani bir düşüşe geçen Bitcoin fiyatları altcoinleri de etkiledi. Bu noktada, Bitcoin ve Alt coin'lerdeki aşağı yönlü hareketlilik akıllarda pek çok soru işaretine sebep oldu. Yatırımcısı kripto paralardaki sert düşüşün ve olumsuz dalgalanmanın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin neden bu kadar düştü? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR? İŞTE BİTCOİN'İN DÜŞÜŞ SEBEBİ!
Bitcoin'deki 8 bin dolarlık hızlı çöküşün kesin olarak bilinmese de analistler ABD Hazinesi'nin, birkaç finans kurumunu kripto para birimlerini kullanarak kara para akladığı için cezalandırmayı planladığı söylentilerinin etkili olduğu tahmin ediyor.
BİTCOİN'DEKİ SERT DÜŞÜŞ ALT COİNLERİ VURDU
Bitcoin'de yaşanan son dakika dalgalanma ve değerinin 51 bin dolara kadar gerilemesi diğer kripto paraları da salladı. Özellikle Etherium, Litecoin, Cardano, Polkadot ve Stellar gibi büyük altcoinlerde de yüzde 25'i bulan değer kayıpları yaşandı.
HOLO (HOT), BİTTORENT (BTT) VE DENT YATIRIMCISI BÜYÜK ŞOK YAŞADI!
Türkiye'de ciddi yatırımcısı olan altcoin'lerden HOLO (HOT), Bittorent (BTT) ve DENT gibi coinler de çok fazla değer kaybetti. TESLA CEO'su Elon Musk'ın sık sık tweetleriyle desteklediği popüler alt coinlerden Dogecoin de son 24 saatte yüzde 25'i aşan oranda geriledi.
KRİPTO PARALAR SPEKÜLASYONA AÇIK!
ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell geçen hafta, Bitcoin'in ödeme yapmaktan çok spekülasyon için bir araç olduğu için "biraz altına benzediğini" açıklamıştı.