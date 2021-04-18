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    • Ekonomi
    • 18.04.2021 13:34
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    • 18.04.2021 13:34
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    Faizler törpülendi! 50.000 TL indirim! , , , , , , , , ... İşte

    Faizler törpülendi!! 50.000 TL indirim! Peş peşe belli oldu ve açıklandı. Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. Sıfır araç alacak vatandaş 2021 yılı sıfır araç kampanyalarını araştırıyor. Belli bir vadeye kadar faizler sıfırlanırken indirim tarafında ise rakam 50.000 TL'yi buldu. Bu bağlamda , , , , , , , , , Nisan ayı sıfır araç kampanyaları detayları sayfamızda yer alıyor. Nisan ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Renault, ay sonuna kadar makyajlı Megane Sedan modelini 194 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit seçeneği ile satışa sunduğunu açıkladı.

    takvim.com.tr
    Faizler törpülendi!! 50.000 TL indirim! Mercedes, Opel, Peugeot, BMW, Citroen, Kia, Suzuki...

    Faizler sıfırlandı! 50.000 TL indirim! Otomobil markaları ise yeni yıla girilmesiyle birlikte kampanyalarını güncelledi. Markalar sıfır vasıta alımında emin bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken maliyetler de ise 75 bin TL'ye kadar indirim ihtimali sunuyor. İşte Dacia, Peugeot, Opel, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen 2021 senesi sıfır vasıta kampanyaları.. Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

    2021 Fiat Egea'nın fiyat listesi açıklandı

    Fiat Egea'nın fiyat listesini okuyucularımız için, nisan ayına özel güncel fiyatları sizler için listeledik. İşte 2021 Fiat Egea'nın nisan ayı fiyat listesi
    Türkiye'de pek çok otomotiv markası nisan ayına zamlı giriş yaptı. Bunlardan birisi de "fiyat performans" ürünü olarak görülen Fiat Egea oldu. Zam oranı araba alma hayali kuranları üzdü. En boş pakete 10 bin lira zam yapılırken, en dolu pakete 62 bin lira birden zam geldi. En uygun fiyat ise 1.4 benzin easy paket 142.900 TL olarak satışa sunuldu.

    En üst paket olan lounge Mart ayında 224. 900 TL'den satılıyordu. Baz modelde nisan ayına özel 1.6 dizel en boş paket easy modeli yüzde 50'lik dilimde kalarak 223.900 TL olarak satışa sunuluyor.

    İşte Fiat Egea'nın 2021 Mart ayına özel fiyat listesi

    1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli

    Tavsiye Edilen Fiyatı: 142.900 TL

    1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel

    Tavsiye Edilen Fiyatı: 184.900 TL

    1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli

    Tavsiye Edilen Fiyatı: 223.900 TL

    Sıfır Fiat Egea fiyatları

    1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel

    Tavsiye Edilen Fiyatı: 163.900 TL

        2021 VE 2020 RENAULT SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN FİYAT LİSTESİ!

        Sizler için 2021 Model Renault araç modellerinin en yeni fiyat listesini bir araya getirdik. İşte fiyatlar;

        2021 Model Renault Clio Fiyat Listesi

        - Joy 1.0 Sce 65 bg: 165.000 TL
        - Joy 1.0 TCe 90 bg: 179.000 TL
        - Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 189.000 TL
        - Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 196.900 TL
        - Touch 1.0 TCe 90 bg: 186.900 TL
        - Touch 1.0 TCe ECO 100bg: 197.900 TL
        - Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 206.000 TL
        - Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 222.000 TL

        2021 Model Renault Captur Fiyat Listesi

        - Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 325.900 TL
        - Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 335.000 TL

        2021 Model Renault Megane Fiyat Listesi

        - Joy 1.3 TCe 140 bg: 209.000 TL
        - Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 296.000 TL
        - Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 326.900 TL
        - Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 322.000 ₺
        - Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 348.000 TL
        - Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 358.900 TL
        - Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 376.000 TL

        2021 Model Renault Talisman Fiyat Listesi

        - Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 556.900 TL

        2020 Renault Araç Modellerinin Güncel Fiyat Listesi!

        Sizler için 2020 Model Renault araç modellerinin en yeni fiyat listesini bir araya getirdik. İşte fiyatlar;

        2020 Model Renault Clio Fiyat Listesi

        - Joy 1.0 SCe 72 bg: 153.050 TL
        - Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 184.050 TL
        - Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 208.100 TL
        - Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 194.050 TL
        - Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 206.100 TL
        - Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 218.100 TL
        - Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 210.050 TL
        - Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 223.100 TL
        - Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 287.100 TL
        - Joy 1.0 TCe 90 bg: 172.000 TL
        - Touch 1.0 TCe 90 bg: 180.050 TL

        2020 Model Renault Captur Fiyat Listesi

        - Joy 1.0 TCe 100 bg: 212.050 TL
        - Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 295.100 TL
        - Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 326.100 TL
        - Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 326.100 TL
        - Icon 1.3 TCe EDC 155 bg: 330.100 TL
        - Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 347.100 TL
        - Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 293.100 TL
        - Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 305.100 TL

        2020 Model Renault Megane Fiyat Listesi

        - Joy 1.3 TCe 140 bg - 2020MY: 201.100 TL
        - Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 2020MY: 287.100 TL
        - Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 2020MY: 302.100 TL
        - Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 2020MY: 320.100 TL
        - Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 2020MY: 317.100 TL
        - Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 2020MY: 357.100 TL

        2020 Model Renault Kadjar Fiyat Listesi

        - Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 362.100 TL

        2020 Model Renault Koleos Fiyat Listesi

        - Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 478.100 TL

            2021 Nisan Toyota fiyat listesi ve kampanyanın detayları...

            Şirket tarafından duyurulan yeni bahar kampanyası, Toyota Corolla, C-HR ve Yaris modelleri için geçerli. Bu modellere, Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan uygun faizli 75 bin TL kredi fırsatıyla sahip olunabilecek. 75 bin TL kredi, 2021 Corolla Benzinli, Corolla Hybrid, C-HR Hybrid ve Yaris Benzinli modelleri kapsıyor. Ancak kampanya 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli.

            Toyoto Corolla, Yaris ve C-HR'de 75.000 TL fırsat

            Pandemi dönemi otomobil sektörünü ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bu yüzden de pek çok kişi, hayalini kurduğu arabayı satın almak için kampanyaları ve uygun kredi imkanlarını bekliyor. Ayrıca otomobil markaları da kampanyalar ile piyasayı hareketlendirmeye çalışıyor. Toyota da bahar kampanyasında cazip fırsatlar sunuyor.

            BMW

            Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Nisan ayı sonuna kadar sürecek bahar kampanyasını duyurdu.
            BMW'nin kampanyasında aylık yüzde 0.69 faiz oranları ve çeşitli ödeme seçenekleri bulunuyor.
            Yapılan açıklamaya göre, Nisan ayı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 1 Serisi modellerinde 250 bin TL'ye kadar olan tutar aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebiliyor. X1 ve X2 sDrive16d modellerinde 300 bin TL'ye, 3 Serisi'nde 350 bin TL'ye, 5 Serisi'nde ise 400 bin TL'ye kadar olan tutarın aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebildiği kaydedildi.

            CITROEN

            Fransız üretici Citroën, Nisan ayına özel kampanya hazırlayan markalar arasında yer alıyor.
            Markanın C5 Aircross SUV modelinde kampanya kapsamında 327 bin TL'den başlayan fiyatlar ve seçili modellerde geçerli 100 bin TL'ye özel 15 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği sunuluyor. C3 modelinde ise, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ve 160 bin TL'den başlayan fiyatlar yer alıyor.
            Citroen'in hafif ticari modeli Berlingo'ya ise 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli ödeme seçeneği ile sahip olmak mümkün. Markanın bir diğer hafif ticari modeli Berlingo Van'da da 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği, Jumper modelinde ise 80 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.

            DACIA

            Nisan ayında Dacia'nın yeni Sandero modelinde sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, günlük 69 TL ödeme ile söz konusu modele sahip olunabiliyor. Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu da, 172 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu ise, 121 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL'lik fiyatı ile tüketicilerle buluşuyor.

            MERCEDES-BENZ

            Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel hazırladığı kampanyasında C-Serisi'nde 335 bin TL krediye bu aya özel, 12 ay yüzde 0,95 faizli kredi seçeneği sunuyor. GLB modeli ise Nisan ayında 335 bin TL, 12 ay yüzde 1.25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.
            E-Serisi'nde ise Nisan ayına özel, 475 bin TL'ye 36 ay yüzde 1.65 faiz oranı yer alıyor. CLA'da ise 285 bin TL için, 36 ay vadeli yüzde 1.65 faizli kredi imkanı sunuluyor. Markanın GLA modelinde ise 285 bin TL 36 ay yüzde 1.65 faizli kredi imkanı mevcut.
            Alman markanın hafif ticari modellerinden Vito'da da 150 bin TL kredi için, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.
            Sprinter Minibüs'e sahip olmak isteyen müşterilere de, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150 bin TL kredi için, 15 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.

                SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

                Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız.

                Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın.
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                Haberler Ekonomi Faizler törpülendi! 50.000 TL indirim! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot, BMW, Citroen, Kia... İşte otomobil kampanyaları