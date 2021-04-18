Faizler sıfırlandı! 50.000 TL indirim! Otomobil markaları ise yeni yıla girilmesiyle birlikte kampanyalarını güncelledi. Markalar sıfır vasıta alımında emin bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken maliyetler de ise 75 bin TL'ye kadar indirim ihtimali sunuyor. İşte Dacia, Peugeot, Opel, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen 2021 senesi sıfır vasıta kampanyaları.. Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.
2021 Fiat Egea'nın fiyat listesi açıklandı
Fiat Egea'nın fiyat listesini okuyucularımız için, nisan ayına özel güncel fiyatları sizler için listeledik. İşte 2021 Fiat Egea'nın nisan ayı fiyat listesi
Türkiye'de pek çok otomotiv markası nisan ayına zamlı giriş yaptı. Bunlardan birisi de "fiyat performans" ürünü olarak görülen Fiat Egea oldu. Zam oranı araba alma hayali kuranları üzdü. En boş pakete 10 bin lira zam yapılırken, en dolu pakete 62 bin lira birden zam geldi. En uygun fiyat ise 1.4 benzin easy paket 142.900 TL olarak satışa sunuldu.
En üst paket olan lounge Mart ayında 224. 900 TL'den satılıyordu. Baz modelde nisan ayına özel 1.6 dizel en boş paket easy modeli yüzde 50'lik dilimde kalarak 223.900 TL olarak satışa sunuluyor.
İşte Fiat Egea'nın 2021 Mart ayına özel fiyat listesi
1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli
Tavsiye Edilen Fiyatı: 142.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel
Tavsiye Edilen Fiyatı: 184.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli
Tavsiye Edilen Fiyatı: 223.900 TL
Sıfır Fiat Egea fiyatları
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel
Tavsiye Edilen Fiyatı: 163.900 TL