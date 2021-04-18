Türkiye, dijital parayla ticareti kısıtladı. Aracıların banka gibi çalışmasını yasakladı. Bitcoin alan 14 milyon kişi panik yaşadı.
TAKVİM, kripto borsası Binance'ı mercek altına aldı. Günde 2 milyar dolarlık işlemin Malta'daki binadan yapıldığını ortaya çıkardı.
Binance, Malta Borsası'nın bulunduğu bu binada kiracı...
SÖZDE ADRES: Melita Court Level 3 Triq Giuseppe Cali Ta' Xbiex XBX 1420 Malta
GERÇEK ADRES: Garrison Chapel İl-Belt Valletta Vlt 1063, Malta
SADECE 4 YIL OLDU
Changpeng Zhao, Binance'ı Çin'de 2017'de kurdu. Denetimler artınca Japonya ve Tayvan'ın ardından Malta'ya taşıdı.