Türkiye düğmeye bastı! İşte enerjide yeni hedef

Birinci aşamayı etüt ve araştırma çalışmaları oluştururken, ikinci aşamada ise sondajlar test ve geliştirme çalışmaları, hidrolik kırık oluşturulması safhası bulunuyor. Üçüncü aşama ise hidrolik kırıkların oluşma durumu ve yerinin belirlenmesi için ikinci sondajdan itibaren her sondajda yapılan detay etüt ve araştırmaların tekrar edilmesi ve yorumlanması, son aşama ise ısı transferi sağlayacak akışkanın enjeksiyonu ve üretim test çalışmaları yer alıyor.