Türkiye düğmeye bastı! İşte enerjide yeni hedef

Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu kez dünya derinliklerindeki kızgın kuru kayaları araştırarak buradan jeotermal enerji açığa çıkaracak.
Bakanlık, akışkan içermeyen 2 bin metreden daha derinlerde ve yüksek sıcaklık içeren sahalarda, kızgın kuru kaya araştırılmasına yönelik fizibilite çalışması başlattı.
Jeotermal elektrik üretiminde Avrupa'da 1, dünyada ise 4'üncü sırada yer alan Türkiye, bu kez yeni bir yöntemle dünyanın yer kabuğu üzerindeki kızgın kuru kayalardan enerji üretecek. Bunun için fizibilite çalışmaları ve bazı bölgelerde derin ve orta derinlikte sondajlar yapılmaya da başlandı.