Bankalar müşterilerine mesajla iletti. Banka çalışma saatleri koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte yeniden düzenlendi. Bankalar müşterilerine tek tek mesaj atarak çalışma saatleri değiştirdiğini duyuruyor. Bilindiği üzere bu hafta kısmi kapanma süreci başladı ve hafta içi saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Bu süreçte bankalar şubelerindeki çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Akbank, Halkbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası tarafından yapılan son açıklamaya göre, açılış kapanış saatlerinde değişiklik yaşandığı duyuruldu. İşte bankaların çalışma saatleri...

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"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"