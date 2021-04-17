Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.04.2021 22:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2021 22:56
    ABONE OL

    lar müşterilerine mesajla iletti! Şubelerde ani değişim, bu haftadan sonra...

    Son günlerde koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesinin ardından lar yeni çalışma saatlerini açıkladı. Koronavirüste kısmi kapanma süreci öncesi ve sonrasında bazı bankalar çalışma saatlerini değiştirdiğini duyurdu. Bilindiği üzere Kasım, Aralık ve Ocak aylarında koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle bankalar çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmiş ardından kontrollü normalleşmeyle mesai saatleri yeniden düzenlenmişti. Son olarak pek çok bankadan yapılan açıklamaya göre, bankaların açılış kapanış saatleri değişti. Bankalarda işi olan vatandaşlar ise şubelerin çalışma saatlerini merak etmeye başladı.

    takvim.com.tr
    Bankalar anında değiştirdi! Şubelerde artık...

    Bankalar müşterilerine mesajla iletti. Banka çalışma saatleri koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte yeniden düzenlendi. Bankalar müşterilerine tek tek mesaj atarak çalışma saatleri değiştirdiğini duyuruyor. Bilindiği üzere bu hafta kısmi kapanma süreci başladı ve hafta içi saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Bu süreçte bankalar şubelerindeki çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Akbank, Halkbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası tarafından yapılan son açıklamaya göre, açılış kapanış saatlerinde değişiklik yaşandığı duyuruldu. İşte bankaların çalışma saatleri...

    GARANTİ BBVA

    "Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"

    AKBANK

    "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

    DENİZBANK

    "Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."

    HALKBANK

    "Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 14.04.2021 Çarşamba gününden itibaren şube çalışma saatlerimiz 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 olacak şekilde değiştirilmiştir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."

    HSBC

    HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır"

        ING BANK

        "Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

        YAPI KREDİ

        "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

        QNB FİNANSBANK

        "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"

        VAKIFBANK

        "Değerli müşterimiz, tüm Şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

            ZİRAAT BANKASI

            "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."

            TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

            TEB: "03.12.2020 itibariyle hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir"
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Bankalar müşterilerine mesajla iletti! Şubelerde ani değişim, bu haftadan sonra...