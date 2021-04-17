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    Kripto paralar pandemide adeta uçuşa geçti: , vatandaşı korumak için devreye girdi

    Kripto paralar pandemide adeta uçuşa geçti, milyonları çekti! Ancak riskleri de getirdi. , vatandaşı korumak için devreye girdi: Kripto para lerde kullanılmayacak...

    Kripto çözüldü

    Dünyada kripto para çılgınlığı başladı! Herkes toplam değeri 2 trilyon doları aşan 'coin' borsasına yoğunlaştı. Henüz herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına sahip olmayan, spekülasyona açık olan kripto paralarla ilgili ABD Hazine Bakanı Janet Yellen başta olmak üzere pek çok ekonomist uyardı.

    Türkiye'de de kripto paraya büyük bir ilgi vardı. 5 milyon kişinin dahil olduğu sanal para borsasında, günlük hacim ise 4 milyar lirayı aştı!

    Bunun üzerine Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili yeni bir karar aldı.

        Buna göre kripto paraların Papara gibi şirketler üzerinden ödemelerde doğrudan ya da dolaylı kullanımını 'işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali' olduğu gerekçesiyle yasakladı.

        KAHVE ALINAMAYACAK
        30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıklar kullanılamayacak.

        Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alımsatım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek. Yani Bitcoin ile kahve, ev ya da otomobil alınamayacak.

            6 BÜYÜK RİSK BULUNUYOR
            Banka, taraflar açısından 6 büyük riske dikkat çekti:

            KRİPTO varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması.
            MERKEZİ bir muhatabın bulunmaması.
            PİYASA değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi.


            YASA DIŞI faaliyetlerde kullanılabilmesi.
            CÜZDANLARIN çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi.
            İŞLEMLERİN geri dönülemez nitelikte bulunması...

                ELON OĞLUNA BAK!
                ABD'li işadamı Elon Musk kripto parada spekülatif yorumlar yaptı. 29 Aralık'ta Bitcoin, 4 Şubat'ta Dogecoin aldığını açıkladı. 24 Mart'ta ise Musk, Tesla otomobillerin kripto paralarla alınabileceğini paylaştı!15 Nisan'da bir kez daha Dogecoin ile ilgili paylaşım yaptı. Bu tweetten sonra Dogecoin yüzde 150 yükseldi.

                APPLE'I EZDi GEÇTi
                Kripto para borsası, dünyaca ünlü pek çok şirketi geride bıraktı. Sadece 12 yılda 1 trilyon dolarlık değere ulaştı. Bu değere Microsoft tam 44 yıl, Apple 42 yıl, Google ise 21 yılda ulaşmıştı!

                TÜRKİYE'NİN DE GÜNDEMİNDE
                Merkez Bankası'nın hamlesinin ardından kripto para Türkiye'nin gündemine yerleşti. 'papara, doge, Elon Musk, bitcoin' Twitter'da trend topic listesine girdi.
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