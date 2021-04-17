Dünyada kripto para çılgınlığı başladı! Herkes toplam değeri 2 trilyon doları aşan 'coin' borsasına yoğunlaştı. Henüz herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına sahip olmayan, spekülasyona açık olan kripto paralarla ilgili ABD Hazine Bakanı Janet Yellen başta olmak üzere pek çok ekonomist uyardı.
Türkiye'de de kripto paraya büyük bir ilgi vardı. 5 milyon kişinin dahil olduğu sanal para borsasında, günlük hacim ise 4 milyar lirayı aştı!
Bunun üzerine Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili yeni bir karar aldı.