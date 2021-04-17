Dünyada kripto para çılgınlığı başladı! Herkes toplam değeri 2 trilyon doları aşan 'coin' borsasına yoğunlaştı. Henüz herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına sahip olmayan, spekülasyona açık olan kripto paralarla ilgili ABD Hazine Bakanı Janet Yellen başta olmak üzere pek çok ekonomist uyardı.