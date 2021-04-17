GÖZLE GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

5- Telefonla görüştükten sonra kesinlikle otomobili gözünüzle de görün. Bunu yaparken dilerseniz bir ekspertiz servisinde ya da tanıdık bir sanayi ustasının dükkanında buluşun. Bu şekilde bir buluşma gerçekleştirirseniz hem aracı canlı bir şekilde görmüş hem de almaya karar verdim dediğinizde araca tüm ayrıntısına kadar baktırma fırsatı bulmuş olacaksınız.

TRAMER SORGULAMASINI YAPIN

6- Hayatımıza son yıllarda tramer sorgulama sistemi katıldı. Aracın motor ya da plakasını bu servise sorgulatarak kaza ve muayene geçmişi hakkında bilgilere ulaşabiliyorsunuz hem de kolayca. Ancak bu sisteminde yanlış çalıştığı bazı durumlar oluyor. Bu yüzden hem plaka hem de şase numarasından sorgulamanızı yapın, ekstra olarak da çalıştığınız ya da tanıdığınız bir sigorta acentası varsa almak istediğiniz otomobili ona da sorgulatın. Ekstra olarak da motor ve şase numaralarını ruhsatta yazanla karşılaştırın.

TEST SÜRÜŞÜ YAPIN

7- Almak istediğiniz ikinci el otomobili kullanmaktan çekinmeyin hatta ısrarla kullanmak istediğiniz belirtin.

Satıcının da yanınızda olması koşuluyla test sürüşüne çıkın. Aracı kullanırken size garip gelen hususları araç sahibine,

ya da ustanıza söyleyin.

EKSPERTİZ RAPORU SORUN, YOKSA EKSPERTİZ YAPTIRIN

8- Belirli bir ücret karşılığında satın almak istediğiniz otomobili kesinlikle ya bir ustaya ya da bir ekspertiz şirketine gösterin. Bu detay sizin hayatınızı kurtaracak en önemli detaylardan biridir, bunu unutmayın!