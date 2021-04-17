Sahibinden satılık 72.350 TL altı ikinci el otomobil modelleri belli oluyor. İkinci el ilan sitelerinde sahibinden satılık uygun fiyatlı otomobil bakan vatandaşlar özellikle salgın sürecinde fiyatlardan çok şikayetçiydi. Bilindiği üzere pandemide otomobil markaları sıfır araç üretemedi ve böylece ikinci ele talep artınca da fiyatları suni bir şekilde yükselişe geçti. Ancak fabrikaların sıfır araç üretimine geçmesiyle durum değişmeye başladı. Uzmanlar satın alınacak ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabileceğini ifade etti. Ayrıca uzmanlar otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha eklemek gerektiğini açıkladı.
72.350 TL ALTI SAHİBİNDEN SATILIK İKİNCİ EL OTOMOBİL MARKALARI
2006 – 2010 model Hyunda Accent Era
2004 – 2006 model Opel Astra
2004 – 2006 Model Opel Corsa
2003 – 2004 model Peugeot 307
2004 – 2005 model Renault Clio
2003 – 2005 model Renault Megane
2006 – 2009 model Citroen C3
2007 – 2009 model Dacia Logan
2007 - 2014 model Fiat Linea
2006 – 2009 model Ford Focus
2005 – 2009 model Ford Fiesta
Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?
Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, ikinci el araç piyasasının düşüşe geçmesiyle piyasaların hareketlendiğini belirtti. Koçaçoğlu, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.
Salgın döneminde geçen yıl vatandaşların toplu taşımadan kaçınmak için otomobil almaya yönelmesi ve haziran ayında kamu bankalarının uygun faizle başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşandı. Ancak yeni yılla birlikte ikinci elde fiyatlar düştü.
Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25'e ulaşan fiyat değişimleri yaşandı. İkinci elde piyasa hareketlenirken, oto galericilerden dolandırıcılık uyarısı geldi. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, vatandaşların araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.