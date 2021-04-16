Kripto paralar son zamanlarda en çok konuşulan yatırım araçlarından biri haline geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz." ifadelerine yer verilmişti. Başkan Erdoğan'ın ekonomideki reformlar konusunda yaptığı açıklamayla kripto paraların geleceği de merak edilir oldu. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada kripto paralara vergi getirilebileceği iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Peki kripto para vergisi olacak mı? İşte tüm detaylar...
KRİPTO PARAYA VERGİ GELECEK Mİ?
Bitcoin, Ethereum, XRP gibi kripto para borsalarında en çok işlem hacmine sahip olan kripto paralara vergi gelebilir mi sorusu merak ediliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da bir, dünyada iki numara olduğumuz kripto para yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, kripto paralarla ilgili olarak ekonomik, teknolojik ve hukuksal altyapının oluşturulmasını sağlayacaklarını açıkladı.
Başkan Erdoğan, kripto paralarla ilgili açıklamalarında kurulacak altyapıların tam olarak ne olduğundan bahsetmedi. Ancak bu tür bir açıklama, zaten bir süredir gündemde olan "vergi" meselesini yeniden gündeme getirdi. Hükümet yetkililerinin yapacağı çalışmalar, muhtemelen kripto paraları bir tanım altına aldıktan sonra hem yatırımcının korunmasını hem de kripto para alım satımlarından elde edilecek gelirin vergilendirilmesini kapsayacak.
BAKANLIK DUYURMUŞTU!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dünya genelinde yaygınlaşan ve büyük bir alana ulaşan kripto paralara ilişkin, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz" denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.