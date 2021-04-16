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    • Ekonomi
    • 16.04.2021 10:58
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    • 16.04.2021 10:58
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    Kripto paraya vergi mi gelecek? Yatırımcılar için son dakika kararı! , , vergisi mi ödenecek?

    ? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Kripto paralar son zamanlarda en çok konuşulan yatırım araçlarından biri haline geldi. 'ndan yapılan son açıklamada "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz." ifadelerine yer verilmişti. 'ın ekonomideki reformlar konusunda yaptığı açıklamayla kripto paraların geleceği de merak edilir oldu. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada kripto paralara vergi getirilebileceği iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Peki kripto para vergisi olacak mı? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Kripto paraya vergi mi gelecek? Yatırımcılar dikkat...

    Kripto paralar son zamanlarda en çok konuşulan yatırım araçlarından biri haline geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz." ifadelerine yer verilmişti. Başkan Erdoğan'ın ekonomideki reformlar konusunda yaptığı açıklamayla kripto paraların geleceği de merak edilir oldu. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada kripto paralara vergi getirilebileceği iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Peki kripto para vergisi olacak mı? İşte tüm detaylar...

    KRİPTO PARAYA VERGİ GELECEK Mİ?

    Bitcoin, Ethereum, XRP gibi kripto para borsalarında en çok işlem hacmine sahip olan kripto paralara vergi gelebilir mi sorusu merak ediliyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da bir, dünyada iki numara olduğumuz kripto para yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, kripto paralarla ilgili olarak ekonomik, teknolojik ve hukuksal altyapının oluşturulmasını sağlayacaklarını açıkladı.

    Başkan Erdoğan, kripto paralarla ilgili açıklamalarında kurulacak altyapıların tam olarak ne olduğundan bahsetmedi. Ancak bu tür bir açıklama, zaten bir süredir gündemde olan "vergi" meselesini yeniden gündeme getirdi. Hükümet yetkililerinin yapacağı çalışmalar, muhtemelen kripto paraları bir tanım altına aldıktan sonra hem yatırımcının korunmasını hem de kripto para alım satımlarından elde edilecek gelirin vergilendirilmesini kapsayacak.

    BAKANLIK DUYURMUŞTU!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dünya genelinde yaygınlaşan ve büyük bir alana ulaşan kripto paralara ilişkin, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz" denildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.

        BITCOIN VERGİ ORANLARI!

        Almanya

        Almanya'da kripto paranızı bir yıldan daha fazla tuttuğunuzda ve sonra sattığınızda vergi ödeme yükümlülüğü yok. Ek olarak bir yıl içinde kripto para alım satımı yaparsanız ve kârınız 600 avroyu geçmezse yine vergi yok. Aksi durumda artan oranlı gelir vergisi politikası uygulanır ve kazancınızın %45'i vergi olarak alınabilir.

        Bulgaristan

        Bulgar hükümeti, kısa ve uzun vadeli yatırımlar arasında ayrım yapmıyor. Belirli bir yıl içinde Bitcoin'lerinizi satarak kâr elde ederseniz finansal varlıklarda alım satım yapıyormuşsunuz gibi sabit bir %10 sermaye kazancı vergisine tabi oluyorsunuz. İyi haber, zararlar beyan edilebiliyor.

        Estonya

        Estonya'da Bitcoin gibi kripto paralar "mülk" olarak kabul ediliyor ve satıştan elde edilen kâr (satıştan aldığınız miktar eksi kripto paralara ödediğiniz miktar), %20 sabit oranlı kişisel gelir vergisine tabi. Zararlar ise beyan edilemiyor.

        Fransa

        Fransa'da yalnızca aktif olarak alım satım yapıyorsanız kârınız ticari ve endüstriyel olarak kabul edilir ve bu durumda artan oranlı gelir vergisi uygulanır. Öte yandan tek seferlik işlemlerden elde edilen kârlar ticari olmayan kârlar olarak kabul edilir ve kazançlar %66'ya varan oranda vergilendirilebilir ancak oran özel durumunuza göre değişir.

        Hırvatistan

        Kripto paralarınızın satışıyla elde edilen sermaye kazancı, sabit bir %12 oranı ile vergilendiriliyor. Sermaye kayıpları, sadece aynı vergi yılında gerçekleşen kazançlardan indirilebiliyor.

        İngiltere

        İngiltere'de kripto paralar "mülk" olarak görülüyor. Aktif olarak alım satım yapılmıyorsa kârınız %10 sermaye kazancı vergisine tabi. Bir trader'sanız, yani sık sık alım satım yapıyorsanız kârınız veya zararınız gelir vergisi kapsamına alınıyor. Toplam geliriniz 12 bin 500 Sterlin'in altındaysa hiçbir şey ödemiyorsunuz. Aksi takdirde ise vergi diliminize bağlı olarak %20 ila %45 arasında değişen oranlarda vergi ödemeniz gerekiyor. Zararlar bildirilebiliyor.

        İspanya

        İspanya'da dijital varlığı elinizde tuttuğunuz döneme bağlı olarak vergilendirme değişiyor. Eğer 12 aylık bir periyot içinde alım ve satım yaptıysanız vergi oranı %24.75 ila %52 oluyor. Uzun vadeli yatırımcıysanız gelirinize göre %19 ila %23 vergi vermeniz gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi Kripto paraya vergi mi gelecek? Yatırımcılar için son dakika kararı! Bitcoin, XRP, Ethereum vergisi mi ödenecek?