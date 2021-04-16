KRİPTO PARAYA VERGİ GELECEK Mİ?

Bitcoin, Ethereum, XRP gibi kripto para borsalarında en çok işlem hacmine sahip olan kripto paralara vergi gelebilir mi sorusu merak ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da bir, dünyada iki numara olduğumuz kripto para yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, kripto paralarla ilgili olarak ekonomik, teknolojik ve hukuksal altyapının oluşturulmasını sağlayacaklarını açıkladı.

Başkan Erdoğan, kripto paralarla ilgili açıklamalarında kurulacak altyapıların tam olarak ne olduğundan bahsetmedi. Ancak bu tür bir açıklama, zaten bir süredir gündemde olan "vergi" meselesini yeniden gündeme getirdi. Hükümet yetkililerinin yapacağı çalışmalar, muhtemelen kripto paraları bir tanım altına aldıktan sonra hem yatırımcının korunmasını hem de kripto para alım satımlarından elde edilecek gelirin vergilendirilmesini kapsayacak.