SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız.