Araba almanın tam zamanı! Faizi sıfırlayıp fiyatı binlerce lira indirdiler: Sıfır araç alacak vatandaş 2021 yılı sıfır araç kampanyalarını araştırıyor. Otomobil markaları ise yeni yıla girilmesiyle birlikte kampanyalarını güncelledi. Nisan ayı en ucuz sıfır arabaların fiyatları belli olmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak, ikinci el araba fiyatları tekrar yükseldiği için vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. Bu süreçte vatandaşlar nisan ayındaki en uygun sıfır arabaların fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, 2021 nisan ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!
SIFIR ARAÇLARIN NİSAN AYI FİYATLARI GÜNCELLENİYOR
Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, Nisan ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Nisan ayına girilmesiyle birlikte bazı otomotiv şirketleri sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı.
NİSAN AYININ EN UCUZ SIFIR ARAÇLARI
BMW 216d Active Tourer Premium Line - 408.200 TL
Mercedes B 180 Progressive - 448.000 TL
HONDA Civic Sedan 1.6L Benzin - 294.500 TL
VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel - 197.400 TL