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    • Ekonomi
    • 16.04.2021 11:12
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    • 16.04.2021 11:12
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    Almayan pişman! Faizi ortadan kaldırdılar fiyatları binlerce lira indirdiler: Araba almanın tam zamanı! 2021 Nisan ayı...

    Faizi sıfırlayıp fiyatı binlerce lira indirdiler: 2021 Nisan ayında sıfır vasıta satın alacaklar da araba markalarını kampanyalarını inceliyor. Markalar sıfır vasıta alımında emin bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken maliyetler de ise 24 bin TL'ye kadar indirim olanağı sunuyor. Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Bu ay ikinci el otomobil satış oranı önceki aylara göre düştü, vatandaşlar rotayı sıfır otomobile çevirdi. İşte , , , , , , , Kia, , 2021 senesi sıfır vasıta kampanyaları..

    takvim.com.tr
    Almayan pişman! Faizi ortadan kaldırdılar fiyatları binlerce lira indirdiler

    Araba almanın tam zamanı! Faizi sıfırlayıp fiyatı binlerce lira indirdiler: Sıfır araç alacak vatandaş 2021 yılı sıfır araç kampanyalarını araştırıyor. Otomobil markaları ise yeni yıla girilmesiyle birlikte kampanyalarını güncelledi. Nisan ayı en ucuz sıfır arabaların fiyatları belli olmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak, ikinci el araba fiyatları tekrar yükseldiği için vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. Bu süreçte vatandaşlar nisan ayındaki en uygun sıfır arabaların fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, 2021 nisan ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!

    SIFIR ARAÇLARIN NİSAN AYI FİYATLARI GÜNCELLENİYOR

    Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, Nisan ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Nisan ayına girilmesiyle birlikte bazı otomotiv şirketleri sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı.

    NİSAN AYININ EN UCUZ SIFIR ARAÇLARI

    BMW 216d Active Tourer Premium Line - 408.200 TL

    Mercedes B 180 Progressive - 448.000 TL

    HONDA Civic Sedan 1.6L Benzin - 294.500 TL

    VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel - 197.400 TL

        TOYOTA Corolla 1.5 Vision - 203.600 TL

        KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel - 161.500 TL

        Kampanyalı fiyat - 156.500 TL

        DACIA Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160.000 TL

        PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 182.000 TL

        Kampanyalı fiyat - 179.000 TL

        RENAULT Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 165.000 TL

        FIAT Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP - 146.900 TL

        Kampanyalı fiyat: 142.900 TL

        NISSAN Micra 1.0 IG-T 92 Düz Vites Visia - 190.000 TL

        MITSUBISHI Space Star 1.2 INTENSE CVT - 186.340 TL

        Kampanyalı fiyat - 182.800 TL

        CITROEN C3 1.2 PureTech Manuel - 164.000 TL

        Kampanyalı fiyat - 160.000 TL

        SEAT IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style - 170.000 TL

        Kampanyalı fiyatı - 166.900 TL

        HYUNDAI 1.0 MPI 5 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 157.450 TL

        Kampanyalı fiyat - 153.450 TL

            FORD Focus 1.5L Ti-VCT 123PS - 210.400 TL

            OPEL Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 ESSENTIAL - 172.900 TL

            SKODA Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium - 217.400 TL

            Kampanyalı fiyatı - 194.900 TL

            SUZUKI Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT - 212.900 TL

            Kampanyalı fiyat - 202.900 TL

            SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

            Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

            Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız.
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            Haberler Ekonomi Almayan pişman! Faizi ortadan kaldırdılar fiyatları binlerce lira indirdiler: Araba almanın tam zamanı! 2021 Nisan ayı...