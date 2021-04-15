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    Tavuğa 2 ayda yüzde 33 zam (Ekonomi haberleri)

    Ramazan'la birlikte artan talep tavuk fiyatlarına yansıdı. Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pamuk, tavuğun kilo fiyatının 2 ayda 5 lira arttığını belirterek, “Şu anda ise tavuğun kilosu 20 liraya kadar çıktı. Bu fiyatlar mangal zamanı nasıl olur bilemiyoruz” dedi.

    Tavuğa 2 ayda yüzde 33 zam

    Ramazan'la birlikte artan talep tavuk fiyatlarına yansıdı. Samsun Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pamuk, tavuğun kilo fiyatının 2 ayda 5 lira arttığını belirterek, "Şu anda ise tavuğun kilosu 20 liraya kadar çıktı. Bu fiyatlar mangal zamanı nasıl olur bilemiyoruz" dedi.


    KUYUMCUYA BELGE ŞARTI
    Kuyumculukta yeni dönem başladı. Yetki belgesi olmayan kuyumculuk yapamayacak. Başka ticari faaliyet alanları olmayacak. Kuyumcular imitasyon ürün satamayacak. Akik, kuvars, opal tespih ve saat satışı serbest olacak.

    ESNAFA 50 BİN LİRA HİBE VAR
    Devlet, 8 Nisan'da Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen yangında dükkanı küle dönen esnafın yaralarını sarıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa 50 bin lira hibe katkısında bulunulacağını söyledi.

        YEİI MEZUNA İSTİHDAM FIRSATI
        Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bakanlık'ın, Mersin Anamur, İzmir, Samsun, Balıkesir Ayvalık, Diyarbakır Sur İçi ve Eskişehir'deki 8 projesinde, yeni mezun elektrik, makine ve inşaat mühendisleri çalışacak.

        TOYOTA'DAN 2500 KİŞİYE İŞ
        Toyota Otomotiv         Sanayi Türkiye, İŞKUR'dan 2 bin 500 kişilik işgücü talebinde bulundu. Nisan-Mayıs aylarında bin, ilerleyen aylarda ise her ay 200 civarı çalışanın yeni istihdamı sağlanacak. İŞKUR'un Mesleki Eğitim Projesi desteği ile işe alınacak kişiler için proje paydaşları arasında imza töreni düzenlendi.
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        Haberler Ekonomi Tavuğa 2 ayda yüzde 33 zam (Ekonomi haberleri)