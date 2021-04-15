Tavuğa 2 ayda yüzde 33 zam (Ekonomi haberleri)

Ramazan'la birlikte artan talep tavuk fiyatlarına yansıdı. Samsun Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pamuk, tavuğun kilo fiyatının 2 ayda 5 lira arttığını belirterek, "Şu anda ise tavuğun kilosu 20 liraya kadar çıktı. Bu fiyatlar mangal zamanı nasıl olur bilemiyoruz" dedi.
KUYUMCUYA BELGE ŞARTI
Kuyumculukta yeni dönem başladı. Yetki belgesi olmayan kuyumculuk yapamayacak. Başka ticari faaliyet alanları olmayacak. Kuyumcular imitasyon ürün satamayacak. Akik, kuvars, opal tespih ve saat satışı serbest olacak.
ESNAFA 50 BİN LİRA HİBE VAR
Devlet, 8 Nisan'da Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen yangında dükkanı küle dönen esnafın yaralarını sarıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa 50 bin lira hibe katkısında bulunulacağını söyledi.