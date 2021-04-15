Tavuğa 2 ayda yüzde 33 zam (Ekonomi haberleri)

Ramazan'la birlikte artan talep tavuk fiyatlarına yansıdı. Samsun Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pamuk, tavuğun kilo fiyatının 2 ayda 5 lira arttığını belirterek, "Şu anda ise tavuğun kilosu 20 liraya kadar çıktı. Bu fiyatlar mangal zamanı nasıl olur bilemiyoruz" dedi.