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    • Ekonomi
    • 14.04.2021 19:23
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    • 14.04.2021 19:23
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    Altın piyasasında son durum! Çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın ne kadar?

    'da ın gramı günü yüzde 0,88 azalışla 452,20 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altın, , yarım altın ne kadar? İşte tüm detaylar...

    Altın piyasasında son durum!

    24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,88 azalışla 452,20 liradan tamamladı.



    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 733,00 lira, Cumhuriyet altını 3.000,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,88 düşüşle 452,20 liradan işlem gördü.



    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    SALI ÇARŞAMBA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 456,00 456,20 452,00 452,20
    Cumhuriyet Ata Lira 3.005,00 3.026,00 2.979,00 3.000,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 416,00 420,00 412,20 416,20
    Lira(Tam) Ziynet 2.937,00 2.957,00 2.911,00 2.931,00
    Yarım Ziynet 1.468,00 1.478,00 1.455,00 1.465,00
    Çeyrek Ziynet 734,00 739,00 728,00 733,00


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    Haberler Ekonomi Altın piyasasında son durum! Çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın ne kadar?