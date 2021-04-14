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    • Ekonomi
    • 14.04.2021 23:22
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    • 14.04.2021 23:22
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    Birden düştü akıllar karışacak! , , gram ve çeyrek ne kadar?

    nda yaşanan yeni değişimler gündemde yerini korumaya devam ediyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 455,6 liradan tamamladı. Bugün 'da ın gramı günü yüzde 0,88 azalışla 452,20 liradan tamamladı. ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında yüzde 0.6 ile son 8.5 yıldaki en büyük artışa ulaşmasının etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak doların gerilemesiyle yükselen altın fiyatları küresel piyasalarda yatay hareket ediyor. Peki, 24 ayar külçe altın, , gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son alış satış fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Yatırım amacıyla altın alanlar kapanış saatleri sonrasında alış satış fiyatları hakkında sorgulatmalar yapıyor. Fiyatlarda da hareketli seyir devam ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 450 bin 100 lirayı, en yüksek ise 458 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 455 bin liradan tamamladı. İşte 24 ayar külçe altın, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    SALI ÇARŞAMBA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 456,00 456,20 452,00 452,20
    Cumhuriyet Ata Lira 3.005,00 3.026,00 2.979,00 3.000,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 416,00 420,00 412,20 416,20
    Lira(Tam) Ziynet 2.937,00 2.957,00 2.911,00 2.931,00
    Yarım Ziynet 1.468,00 1.478,00 1.455,00 1.465,00
    Çeyrek Ziynet 734,00 739,00 728,00 733,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,88 azalışla 452,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 733,00 lira, Cumhuriyet altını 3.000,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,88 düşüşle 452,20 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 455 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 450 bin 100 lirayı, en yüksek ise 458 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 455 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 409 milyon 910 bin lira, işlem miktarı ise 898 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 411 milyon 228 bin lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İş Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

        PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2021 yılına ilişkin günlük ortalama petrol talebi artışı öngörüsünü, önceki öngörüsünden günde ortalama 100,000 varil artışla, 6.0 milyon varile yükseltmesi ve ABD'de petrol stoklarının beklenenden daha çok azaldığını gösteren verinin ardından petrol fiyatları yükseldi ve gösterge Brent'in varil fiyatı 64 doları aştı.

        ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında yüzde 0.6 ile son 8.5 yıldaki en büyük artışa ulaşmasının etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak doların gerilemesiyle yükselen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

        OPEC'in Aylık Petrol Piyasaları Raporu'nda, öngörüdeki artışın; yılın ikinci yarısında daha güçlü bir ekonomik toparlanma beklentisinin yanında, Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD) üyelerinin ağırlığını oluşturduğu ülkelerde uygulamaya koyulan ek destek önlemleri, pandemi bağlantılı sınırlamaların azaltılması ve kitlesel aşı uygulamaları kaynaklı olduğu vurgulandı.

        OPEC'in raporunda ayrıca, çoğunluğu Avrupa'daki OECD ülkeleri olmak üzere, yaygın olarak uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, yılın ilk yarısına ilişkin talep öngörülerinin bir miktar indirileceği de vurgulandı. OPEC'e göre 2021 yılında küresel petrol talebi günde ortalama 96.5 milyon varil düzeyinde olacak.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.58 artışla 64.33 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.40 artışla 60.75 dolar,

        - altın yüzde 0.14 düşüşle 1,742.95 dolar,

        - gümüş yüzde 0.07 artışla 25.36 dolar,

        - bakır yüzde 0.26 artışla 8.895.00 dolar,

        - platin yüzde 0.85 artışla 1,169.50 dolar,

        - paladyum yüzde 0.26 düşüşle 2,689.40 dolar düzeyindeydi.

            İş Yatırım'ın bülteninde de, "Güne 1745 dolar seviyesinden başlayan spot altında, ABD tahvillerindeki gerileme ve dolardaki değer kaybı sonrasında alımlar hızlandı ve günü yüzde 0.72 değer kazanarak 1745 dolar seviyesinden sonlandırdı" denildi ve eklendi:

            "Güne 24.82 dolar seviyesinde başlayan spot gümüş ise altındaki harekete paralel olarak düşen faizler ve açıklanan enflasyon verileri sonrasında 25.50 dolar seviyelerine yükseldi ve günü yüzde 2.19 değer kazanarak sonlandırdı. Londra Metal Borsası (LME) metallerinin hemen hepsinde ise pozitif seyir hakimdi. Bakır yüzde 0.43 ve Nikel yüzde 0.17 değer kazanarak günü sonlandırdı. Mayıs vadeli WTI (Batı Teksas) petrol, yüzde 0.80 değer kazanarak günü 60.18 dolar seviyesinden kapatırken, Haziran vadeli Brent petrol yüzde 0.62 yükselerek 63.67 dolar seviyesinden alıcı buldu."

            Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altında Nisan vadeli kontratın yüzde 0.80 yükselişle 1.747,10 düzeyinde tamamladığına işaret edilerek, "Dün gelen ABD enflasyonunda keskin bir yükseliş gösteren veriler, altına yönelik talebi enflasyon koruması olarak destekledikten ve verinin dolar üzerinde baskı oluşturmasının etkisiyle dün altın fiyatları bir haftanın daha düşük seviyesinden yükseldi" diye anımsatıldı.

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            Haberler Ekonomi Birden düştü akıllar karışacak! 24 ayar külçe altın, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?