Yatırım amacıyla altın alanlar kapanış saatleri sonrasında alış satış fiyatları hakkında sorgulatmalar yapıyor. Fiyatlarda da hareketli seyir devam ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 450 bin 100 lirayı, en yüksek ise 458 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 455 bin liradan tamamladı. İşte 24 ayar külçe altın, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|456,00
|456,20
|452,00
|452,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.005,00
|3.026,00
|2.979,00
|3.000,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|416,00
|420,00
|412,20
|416,20
|Lira(Tam) Ziynet
|2.937,00
|2.957,00
|2.911,00
|2.931,00
|Yarım Ziynet
|1.468,00
|1.478,00
|1.455,00
|1.465,00
|Çeyrek Ziynet
|734,00
|739,00
|728,00
|733,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,88 azalışla 452,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 733,00 lira, Cumhuriyet altını 3.000,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,88 düşüşle 452,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 455 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 450 bin 100 lirayı, en yüksek ise 458 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 455 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 409 milyon 910 bin lira, işlem miktarı ise 898 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 411 milyon 228 bin lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İş Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.