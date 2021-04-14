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    • Ekonomi
    • 14.04.2021 08:12
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    • 14.04.2021 08:12
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    , , , saat kaçta açılıyor? Hafta içi marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Bugün değişti!

    toplantısı sonrası yeniden gündeme geldi. Yapılan açıklamalar neticesinde ayında yeni tedbirler alındı. Bu noktada, yeni genelge yayınlayarak market, bakkal, kuruyemişçi gibi işletmelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, ? ? İşte , , , yeni market çalışma saatleri!

    takvim.com.tr
    BİM, A101, ŞOK, Migros bugün saat kaçta açılıyor?

    Kabine toplantısı sonrası market çalışma saatleri yeniden gündeme geldi. Yapılan açıklamalar neticesinde Ramazan ayında yeni tedbirler alındı. Bu noktada, İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınlayarak market, bakkal, kuruyemişçi gibi işletmelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, marketler hafta içi ve hafta sonu kaçta açılıyor? 14 Nisan Marketler kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, MİGROS yeni market çalışma saatleri!

    A101, BİM, ŞOK, MİGROS (ZİNCİR MARKETLER) YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ!

    Zincir marketler saat 10.00'da açılacak.

    HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

    İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Kabine toplantısından çıkan kararlar Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bakanlık ise maddeleri sıraladı. İşte, o kararlar:

    * Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

    Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

    * Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).



        65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

        * Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

        * Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

        * Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
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        Haberler Ekonomi BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor? Hafta içi marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Bugün değişti!