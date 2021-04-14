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    • Ekonomi
    • 14.04.2021 08:47
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    • 14.04.2021 08:47
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    AVM'ler kapandı mı 2021? 'da alışveriş merkezleri açık olacak mı? !

    AVM'ler kapandı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. 'ın ilk günü yapılan Kabine toplantısı sonrası kısmi kapanma kararı alındı. Bu kapsamda vatandaşlar, AVM (alışveriş merkezi) kapanıp kapanmadığını merak etmeye başladı. Yeme - içme yerleri gibi mekanların olduğu AVM'ler hafta içi ve hafta sonu illerin risk durumuna göre hizmet veriyordu. Peki, Ramazan'da AVM'ler kapandı mı? ? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    AVM'ler kapandı mı 2021? Ramazan'da AVM'ler açık mı?

    AVM'ler kapandı mı? AVM'ler kapanacak mı? Ramazan ayında AVM'lerin açık mı kapalı mı olacağı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Ramazan ayında yeni kısıtlamalar devreye girdi. Kısıtlamalar kapsamında restoran, lokanta, kafe gibi yerlerin çalışmasına düzenleme getirildi. Peki, AVM'ler kapandı mı? AVM'ler açık mı kapalı mı? İşte yanıtı!

    AVM'LER KAPANDI MI?
    Başkan Erdoğan, Ramazan ayının ilk 2 haftası geçerli olacak kısmi kapanmayı duyurdu.Hafta içi sokağa çıkma saatleri akşam 19.00 sabah 05.00 olarak güncellendi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirildi. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

    Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

    Kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir. Oteller sadece kendi müşteriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek. Uygulama, bugün (14 Nisan) akşam saati itibarıyla başlayacak.

    Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelge ile AVM'lerin akıbeti netlik kazanmış olacak.

        KAFE GİBİ YEME - İÇME YERLERİ HAKKINDA YER ALAN BİLGİ:

        16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

        Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

        Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00'dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.



        Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

        Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

        Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

        Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

        AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

        Önceki toplantıda çıkan kararlar neticesinde AVM'ler hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı illerde belirlenen saatlerde çalışmaya devam edeceği düşünülüyordu. AVM çalışma saatlerinde değişiklik olmamıştı. Yeni açıklanan kararlar doğrultusunda AVM'lerin çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelge ile belli olacak.
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        Haberler Ekonomi AVM'ler kapandı mı 2021? Ramazan'da alışveriş merkezleri açık olacak mı? 2021 AVM çalışma saatleri!