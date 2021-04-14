AVM'ler kapandı mı? AVM'ler kapanacak mı? Ramazan ayında AVM'lerin açık mı kapalı mı olacağı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Ramazan ayında yeni kısıtlamalar devreye girdi. Kısıtlamalar kapsamında restoran, lokanta, kafe gibi yerlerin çalışmasına düzenleme getirildi. Peki, AVM'ler kapandı mı? AVM'ler açık mı kapalı mı? İşte yanıtı!
AVM'LER KAPANDI MI?
Başkan Erdoğan, Ramazan ayının ilk 2 haftası geçerli olacak kısmi kapanmayı duyurdu.Hafta içi sokağa çıkma saatleri akşam 19.00 sabah 05.00 olarak güncellendi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirildi. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.
Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.
Kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir. Oteller sadece kendi müşteriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek. Uygulama, bugün (14 Nisan) akşam saati itibarıyla başlayacak.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelge ile AVM'lerin akıbeti netlik kazanmış olacak.