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    • 14.04.2021 07:32
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    ? ? 2 haftalık kısmi kapanma ne zaman başlıyor?

    'de vaka sayılarının son haftalarda artışa geçmesiyle 'da yeni tedbirlerin alınacağı gündemde yer alıyordu. Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunarak alınan yeni kararları duyurdu. Bu noktada, hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak değiştirilmesine karar verildi. Bunun yanı sıra seyahat, uzaktan eğitim, toplu taşıma ve kamuda çalışma saatleri gibi konularda yeni tedbirler duyuruldu. Peki, ? ? ? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    Yasaklar ne zaman başlıyor? Bugün yasaklar uygulanacak mı?

    Son günlerde koronavirüs vaka sayılarının 50 bini aşmasıyla milyonlarca vatandaş tam kapanmanın olup olmayacağını merak ediyor. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunarak alınan yeni kararları duyurdu. Bu noktada, hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak değiştirildi. Bunun yanı sıra seyahat, uzaktan eğitim, toplu taşıma ve kamuda çalışma saatleri gibi konularda yeni tedbirler duyuruldu. Peki, Yasaklar ne zaman başlıyor? 14 Nisan 2021 bugün yasaklar uygulanacak mı? 2 haftalık kısmı kapanma ne zaman başlayacak? İşte cevabı!

    YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? BUGÜN UYGULANIYOR MU?

    Başkan Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi ve yeni alınan kararların bugünden itibaren (14 Nisan 2021) uygulanacağını açıkladı.

    İşte alınan kararlar haberin devamında;

    SOKAK KISITLAMASI NASIL UYGULANACAK?

    Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

        MARKETLER NE ZAMAN KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

        Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
        Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

        İŞ YERLERİ HAFTA İÇİ KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

        Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

        65 YAŞ ÜZERİ 18 YAŞ ALTI VATANDAŞLAR

        Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

        Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

        UZAKTAN EĞİTİM KARARI

        Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir.

        SEYAHAT YASAĞI: İZNİ OLMAYANLARIN SEYAHATİNE İZİN VERİLMEYECEK

        Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

        KAMUDA ESNEK MESAİ SAATLERİ

        Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

        HALI SAHA, YÜZME HAVUZU, SPOR SALONU, GÜZELLİK MERKEZLERİ KAPATILDI MI?

        Genelgede yer alan ifadelere göre; Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

        - Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

            KAHVEHANE, KIRAATHANE, KAFE, DERNEK....

            - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
            - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
            Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.
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