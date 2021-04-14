Son günlerde koronavirüs vaka sayılarının 50 bini aşmasıyla milyonlarca vatandaş tam kapanmanın olup olmayacağını merak ediyor. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunarak alınan yeni kararları duyurdu. Bu noktada, hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak değiştirildi. Bunun yanı sıra seyahat, uzaktan eğitim, toplu taşıma ve kamuda çalışma saatleri gibi konularda yeni tedbirler duyuruldu. Peki, Yasaklar ne zaman başlıyor? 14 Nisan 2021 bugün yasaklar uygulanacak mı? 2 haftalık kısmı kapanma ne zaman başlayacak? İşte cevabı!
YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? BUGÜN UYGULANIYOR MU?
Başkan Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi ve yeni alınan kararların bugünden itibaren (14 Nisan 2021) uygulanacağını açıkladı.
İşte alınan kararlar haberin devamında;
SOKAK KISITLAMASI NASIL UYGULANACAK?
Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.