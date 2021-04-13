HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATİ DEĞİŞTİ!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürerken hafta içi saatleri 19:00-05:00 olarak güncellendi.

RAMAZAN'DA ALINAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELERDİR?

Vaka ve vefat sayılarımızın artış gösterdiği dönemlerde tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Son dönemde bilhassa büyükşehirlerde artan vaka ve vefat sayıları bizi yeniden tedbirleri sıkılaştırmaya yöneltti.

-İlk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Burada vaka ve vefat sayılarında beklenen azalma görülmezse daha sert tedbirler gelecek.

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi kısıtlama saatleri akşam 19.00-05.00 arası olarak güncellenmiştir.

- 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma kullanma sınırlaması yeniden getirildi.

- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

- Şartları uygun olan özel işletmelerde bu yönde teşvik edilecek.

- Zorunlu haller dışında Şehirlerarası seyahat yasaklandı

- Eğitimde sınav sürecinde 8, 12. ve okul öncesi eğitim kurumları hariç tüm sınıflar uzaktan eğitimle devam edecek.

- Kafe, çay bahçesi, kıraathane, spor salonu gibi yerler kapalı olacaktır.

- Lokanta ve benzeri işletmeler belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmeti verecek.

- Düğün ve nişan gibi organizasyonların tamamı bayram sonrasına ertelendi.

Tüm bu uygulamalar yarın başlayacak.