"Coinme, ABD merkezli bir cryptocurrency-nakit alışverişi, 300'den fazla lansmanıyla bu hafta başında Florida'da etkin olacak. Yapılan açıklamalara göre, 'Floridalılar için, nakit para ile Bitcoin satın almayı yerel bir bakkal dükkanını ziyaret etmek kadar basit hale getiriyor.'

"Miami'nin örneğini takiben, Jackson Belediye Başkanı Scott Conger, kripto para birimlerini şehrine entegre etmeyi planlıyor. Başkan yaptığı açıklamada; 'Planlar şu anda çok basit. Kripto para birimi kullanımını teşvik etmek istiyoruz. Kripto para birimini şehrimize nasıl dahil edebileceğimizi tartışmak için odaya kendimden çok daha fazla blok zinciri bilgisine sahip insanları çekmek istiyorum' diyerek kripto paraların önemini ortaya koydu.

"Son zamanlarda ortaya çıkan analitik verileri, Grayscale'in son zamanlarda yeni kripto tröstleri başlatmak için kullandığı büyük miktarda altcoin satın aldığını ortaya koyuyor. Bu altcoinler ve miktaraları ise şöyle: BAT (1,454,961), MANA (7,764,159), FIL (45,051), LINK (72,668) ve LPT (281,303).

"Grayscale ayrıca, 41.758 LTC (9.380.517 $), 80.150 ETC (1.517.267 $) ve 5.566.271 XLM (2.700.843 $) satın aldı. Kurumsalların Bitcoin'in yanı sıra altcoinlere de yönelmesi altcoin piyasasında gelişen hareketliliği destekliyor.