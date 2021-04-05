Otomotiv sektöründe çip krizi! Dalga dalga yayıldı! Dünya devi üretimi durdurdu
Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi giderek büyüyor. Mikroçip tedariğinde yaşanan sorun dalga dalga yayılırken, dünyaca ünlü bir otomotiv devi daha sıkıntılar nedeniyle iki fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları...
Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında bugün üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı.
Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı.