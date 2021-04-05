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Otomotiv sektöründe çip krizi! Dalga dalga yayıldı! Dünya devi üretimi durdurdu

Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi giderek büyüyor. Mikroçip tedariğinde yaşanan sorun dalga dalga yayılırken, dünyaca ünlü bir otomotiv devi daha sıkıntılar nedeniyle iki fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları...

05.04.2021 09:10 - Son Güncelleme: 05.04.2021 09:10
Otomotiv sektöründe çip krizi! Dalga dalga yayıldı! Dünya devi üretimi durdurdu

Çip krizi dünyada ve Türkiye'de git gide büyüyor. Ünlü otomotiv devleri tek tek çıkıp üretimi durdurduklarını açıklarken, bunların arasına bir yenisi daha eklendi.

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Otomotiv sektöründe çip krizi! Dalga dalga yayıldı! Dünya devi üretimi durdurdu

BİR FİRMA DAHA ÜRETİMİ DURDURDU
Suzuki Motor, Japonya'da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını bildirdi.

Otomotiv sektöründe çip krizi! Dalga dalga yayıldı! Dünya devi üretimi durdurdu

Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında bugün üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı.

Otomotiv sektöründe çip krizi! Dalga dalga yayıldı! Dünya devi üretimi durdurdu

PEKİ NE OLMUŞTU?
Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor.

Otomotiv sektöründe çip krizi! Dalga dalga yayıldı! Dünya devi üretimi durdurdu

Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı.