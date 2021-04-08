Çip krizi Apple'ı da vurdu! iPhone üretimleri duruyor mu?
Özellikle otomotiv sektörünü vuran çip krizi başka şirketlere de sıçradı. Mikroçip tedarik sorunu nedeniyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri iki önemli markada üretimi erteleme kararı aldı.
08.04.2021 16:48
- Son Güncelleme: 08.04.2021 17:01
Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı.