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Çip krizi Apple'ı da vurdu! iPhone üretimleri duruyor mu?

Özellikle otomotiv sektörünü vuran çip krizi başka şirketlere de sıçradı. Mikroçip tedarik sorunu nedeniyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri iki önemli markada üretimi erteleme kararı aldı.

08.04.2021 16:48 - Son Güncelleme: 08.04.2021 17:01
Çip krizi Apple'ı da vurdu! iPhone üretimleri duruyor mu?

Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor.

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Çip krizi Apple'ı da vurdu! iPhone üretimleri duruyor mu?

Küresel çapta birçok teknoloji şirketini etkileyen çip tedariki krizi Apple'ı da vurdu. Nikkei'nin haberine göre, Apple'ın MacBook ismindeki dizüstü bilgisayarlarının üretiminde önemli derecede gecikmeler yaşandığı açıklandı.

Çip krizi Apple'ı da vurdu! iPhone üretimleri duruyor mu?

Apple konu hakkında yanıt vermezken, şirketin ayrıca iPad ismindeki tablet modellerinin ekran bileşenlerinde yaşanan tedarik sorununun montaj işlemlerini etkilediği biliniyor.

Çip krizi Apple'ı da vurdu! iPhone üretimleri duruyor mu?

Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı.

Çip krizi Apple'ı da vurdu! iPhone üretimleri duruyor mu?

Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirdi.