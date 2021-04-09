Bankalar kredi prosedürlerinde büyük bir değişim yaptı. Özellikle gelir beyanına ve kefile dayanan kredi şartlarının yerini birçok bankada gelir belgesiz ve maaş bordrosuz olarak kredi imkanına bıraktı. Özellikle ev hanımları ve serbest meslek mensubu kişilerin yüzünü güldüren bu uygulamada vatandaşların banka şubesine gitmesine bile gerek kalmadı. Gelir belgesiz kredi almak için ilk adımda kredi notunuzun yüksek olması ya da en azından riskli olarak tanımlanan grup içerisinde yer almaması gerekir. Mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden kredi başvurusunun yapılmasının ardından resmi kanallar üzerinden şahsınıza ait incelemeler yapılır. İncelemelerin ardından şartlara uygun olan kişilere belirlenen vade ve faiz oranlarında kredi verilir.