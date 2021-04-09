Bankalar kredi prosedürlerinde büyük bir değişim yaptı. Özellikle gelir beyanına ve kefile dayanan kredi şartlarının yerini birçok bankada gelir belgesiz ve maaş bordrosuz olarak kredi imkanına bıraktı. Özellikle ev hanımları ve serbest meslek mensubu kişilerin yüzünü güldüren bu uygulamada vatandaşların banka şubesine gitmesine bile gerek kalmadı. Gelir belgesiz kredi almak için ilk adımda kredi notunuzun yüksek olması ya da en azından riskli olarak tanımlanan grup içerisinde yer almaması gerekir. Mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden kredi başvurusunun yapılmasının ardından resmi kanallar üzerinden şahsınıza ait incelemeler yapılır. İncelemelerin ardından şartlara uygun olan kişilere belirlenen vade ve faiz oranlarında kredi verilir.
Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
Bankalar gelir belgesiz kredi başvurusunda özellikle Findeks notuna ve kredi siciline dikkat eder. Bu bağlamda dijital bankacılık uygulamalarının gelişmesiyle birlikte müşteriler birçok belgeyi sunmalarına gerek kalmadan kredi sahibi olabilirler.
Akbank: Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden ya da Akbank'ın resmi web sitesine girerek KKB puanları iyi durumda olan müşteriler 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi çekebiliyorlar.
ING Bank: ING Bank mini kredi kapsamında maksimum 5.000 TL'ye varan krediyi müşteriler gelir belgesiz olarak alabiliyorlar.
Garanti Bankası: "Garanti Bankası İlk Kredim" kapsamında 36 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanından yararlanılabilir. Bu avantajdan yararlanmak için; sicilin temiz olması, ihtiyaç, konut veya araç kredisinin çekilmemiş olması ve kredi kartı borcunun olmaması gerekir. Garanti Bankası şubeleri, mobil şube ve internet şubenin yanı sıra cepten kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için ise 444 0 335 anında Kredi Hattı hizmetini sunuyor.