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    • Ekonomi
    • 09.04.2021 10:54
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    • 09.04.2021 10:54
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    Tek bir SMS ile kolay ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve başvuru numaraları! , , İNG, , , ...

    Bankaların gereksinim kredisi faiz oranları büyük bir süratle yükselmeye devam ederken acil nakit paraya lüzumu olanlar için tek bir SMS ile basit kredi veren bankalar ve aktüel faiz oranlarını sizler için derledik. İşte, Bankası, , , , , ve tarafından verilen SMS kredi faiz oranları ve müracaat yapacağınız telefon müracaat numaraları! Sürekli gelir kaynağı olduğunu ispatlayamayan kişilere kredi verilmez. Bu bağlamda; esnaf, çiftçi ve maaş bordrosuz çalışan kişiler sürekli çalıştıkları bankalardan kendi hesaplarını teminat göstererek kredi çekebilirler.

    takvim.com.tr
    Tek bir SMS ile kolay ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve başvuru numaraları!

    Bankalar kredi prosedürlerinde büyük bir değişim yaptı. Özellikle gelir beyanına ve kefile dayanan kredi şartlarının yerini birçok bankada gelir belgesiz ve maaş bordrosuz olarak kredi imkanına bıraktı. Özellikle ev hanımları ve serbest meslek mensubu kişilerin yüzünü güldüren bu uygulamada vatandaşların banka şubesine gitmesine bile gerek kalmadı. Gelir belgesiz kredi almak için ilk adımda kredi notunuzun yüksek olması ya da en azından riskli olarak tanımlanan grup içerisinde yer almaması gerekir. Mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden kredi başvurusunun yapılmasının ardından resmi kanallar üzerinden şahsınıza ait incelemeler yapılır. İncelemelerin ardından şartlara uygun olan kişilere belirlenen vade ve faiz oranlarında kredi verilir.

    Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

    Bankalar gelir belgesiz kredi başvurusunda özellikle Findeks notuna ve kredi siciline dikkat eder. Bu bağlamda dijital bankacılık uygulamalarının gelişmesiyle birlikte müşteriler birçok belgeyi sunmalarına gerek kalmadan kredi sahibi olabilirler.

    Akbank: Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden ya da Akbank'ın resmi web sitesine girerek KKB puanları iyi durumda olan müşteriler 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi çekebiliyorlar.

    ING Bank: ING Bank mini kredi kapsamında maksimum 5.000 TL'ye varan krediyi müşteriler gelir belgesiz olarak alabiliyorlar.

    Garanti Bankası: "Garanti Bankası İlk Kredim" kapsamında 36 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanından yararlanılabilir. Bu avantajdan yararlanmak için; sicilin temiz olması, ihtiyaç, konut veya araç kredisinin çekilmemiş olması ve kredi kartı borcunun olmaması gerekir. Garanti Bankası şubeleri, mobil şube ve internet şubenin yanı sıra cepten kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için ise 444 0 335 anında Kredi Hattı hizmetini sunuyor.

        TEB: TEB Bankası müşterilerine teknolojinin imkanlarından yararlanarak kolay bir şekilde kredi kullanma imkanı sunuyor. Cep telefonu üzerinden kolay kredi başvuru imkanı sunan banka CEPTETEB hizmeti ile müşterilerine kredi başvuru yapabilmek imkanı tanıyor.

        İş Bankası: SMS kredi veren bankalar arasında yer alan İş Bankası üzerinden mesaj göndererek ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için her birinin arasında bir boşluk bırakılacak şekilde NAKİT, TC KİMLİK NO, KREDİ TUTARI, AYLIK GELİR bilgilerinin yazılarak oluşturulan kısa mesajın 4402 numarasna gönderilmesi yeterli oluyor.

        Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin gelir belgesini beyan etmeden kredi çekebilmek için bankaya kefil göstermesi gerekiyordu. Kefil şartının yanında kira geliri, mevduat geliri gibi ek gelir kalemleri de bazı bankalar tarafından isteniyordu. Ancak bankaların mobil bankacılık uygulamalarına başvuruda bulunarak kolaylıkla kredi talebinizi hiçbir kefil, ipotek teminat etmeden; gelir belgesi ve maaş bordrosu olmadan iletebilirsiniz.

        Gelir belgesiz kredi almak için ilk adımda kredi notunuzun yüksek olması ya da en azından riskli olarak tanımlanan grup içerisinde yer almaması gerekir. Mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden kredi başvurusunun yapılmasının ardından resmi kanallar üzerinden şahsınıza ait incelemeler yapılır. İncelemelerin ardından şartlara uygun olan kişilere belirlenen vade ve faiz oranlarında kredi verilir.
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        Haberler Ekonomi Tek bir SMS ile kolay ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve başvuru numaraları! Garanti, TEB, İNG, Akbank, İş bankası, Denizbank...