Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon ve dolar tahmini!

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,53 iken, bu anket döneminde yüzde 19 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,59 ve yüzde 19 olarak gerçekleşti.