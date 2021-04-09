Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon ve dolar tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,54 iken, bu anket döneminde yüzde 13,12 olarak kayıtlara geçti.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,47 iken, bu anket döneminde yüzde 11,26 olarak kayıtlara geçti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,18 ve yüzde 9,55 olarak gerçekleşti.
12 AY VE 24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN DAĞILIMLARI
2021 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,74 olasılıkla yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 28,50 olasılıkla yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 17,56 olasılıkla ise yüzde 12,00 - 12,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.