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    • 09.04.2021 11:01
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    Pundix nedir? (NPXS) coin nasıl ve nereden alınır? 9 Nisan NPXS teknik analiz!

    Pundix nedir? coin nasıl alınır? Soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere her geçen gün kripto para piyasasında çeşitlilik artıyor. Bunlardan biri de Pundi X coin oldu. Pundi X, kripto harcamayı kredi kartı kadar kolay hale getirmek isteyen bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda Pundi X, hızlı bir düşüş göstererek yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Bu gelişmeler sonrası yatırımcılar sosyal medya hesapları üzerinden bu duruma isyan ediyor. Peki, Peki, Pundix nedir, nasıl alınır? Pundi X almak mantıklı mı? İşte merak edilen tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Pundix nedir? Pundi X NPXS coin nasıl ve nereden alınır?

    Bilindiği üzere her geçen gün kripto para piyasasında çeşitlilik artıyor. Bunlardan biri de Pundi X coin oldu. Pundi X, kripto harcamayı kredi kartı kadar kolay hale getirmek isteyen bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda Pundi X, hızlı bir düşüş göstererek yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Bu gelişmeler sonrası yatırımcılar sosyal medya hesapları üzerinden bu duruma isyan ediyor. Peki, Peki, Pundix nedir, nasıl alınır? Pundi X alamk mantıklı mı? İşte merak edilen tüm detaylar!

    PUNDİ X COİN (NPXS) NEDİR?

    Pundi X, blok zinciri tabanlı satış noktası çözümü ile perakende işletmelerini dönüştürmek amacıyla blok zinciri ile çalışan cihazların lider geliştiricisidir. Çözüm, perakende satıcıların ve tüketicilerin blok zinciri üzerinde anında mağaza içi işlemler gerçekleştirmesine olanak tanır.

    Blockchain çözümü 2017'de kuruldu ve ICO'yu Ocak 2018'de dünyanın ilk satış noktası çözümü olarak başlattı. Başarılı bir ICO'nun ardından Pundi X, XPOS, XWallet ve XPASS gibi perakende odaklı hizmetleri ve ayrıca BOB adlı dünyanın ilk blockchain telefonunu başarıyla başlattı.

    Merkezi Singapur'da bulunan şirket, XPOS çözümünü ve cihazlarını Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Arjantin, Kore, Avustralya, Kolombiya, İspanya ve Tayvan dahil 25'in üzerinde pazara sevk etti.

    PUNDİ X NASIL ÇALIŞIR?

    Pundi X PoS cihazlarıyla günlük yaşantımızda alışveriş yapmanın yanı sıra kripto para alım satım işlemlerini de gerçekleştirebileceğiz. Pundi X PoS ayrıca, AliPay, E2Pay, Go-Pay, Pundi-Pundi ve WeChat Pay gibi popüler ödeme platformlarını da destekliyor. Pundi X Labs, Blockchain tabalı PoS cihazlarının kullanımını teşvik etmek için bir takım kampanyalar düzenlemekten de kaçınmamış. Özetle Pundi X kripto para sektöründe yenilikçi bir rol üstlenerek kripto para birimlerinin tüm dünyada benimsenmesine katkıda bulunuyor.

        Pundi X'in CEO'su Zac Cheah ZDNet'e verdiği röportajda 2021 yılına kadar 100 bin'den fazla PoS cihazının dünya genelinde dağıtımını yaparak kripto para yatırımcılarının hayalinin gerçeğe dönüştüreceklerini kaydetti. Cheah ayrıca, şimdiye kadar 25 bin adet Pos cihazı siparişi aldıklarını duyurdu.

        İlk dağıtım aralarında Japonya, Singapur, Güney Kore, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın da bulunduğu 31 ülkeye yapılacak. Mayıs ayında tüm Asya ülkelerinde dağıtıma sunulması planlanan Blockchain tabanlı PoS cihazı haziran ayında ise dünyanın dört bir yanında kripto para yatırımcıları tarafından kullanılabilecek.

        PUNDİ X'İ (NPXS) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

        Pundi X, önde gelen kripto borsalarının çoğunda bulunabilir.

        Binance

        Upbit

        Bithumb

        Huobi Global

        VCC Değişimi

        HitBTC ve

        DigiFinex
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        Haberler Ekonomi Pundix nedir? Pundi X (NPXS) coin nasıl ve nereden alınır? 9 Nisan NPXS teknik analiz!