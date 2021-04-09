PUNDİ X COİN (NPXS) NEDİR?

Pundi X, blok zinciri tabanlı satış noktası çözümü ile perakende işletmelerini dönüştürmek amacıyla blok zinciri ile çalışan cihazların lider geliştiricisidir. Çözüm, perakende satıcıların ve tüketicilerin blok zinciri üzerinde anında mağaza içi işlemler gerçekleştirmesine olanak tanır.

Blockchain çözümü 2017'de kuruldu ve ICO'yu Ocak 2018'de dünyanın ilk satış noktası çözümü olarak başlattı. Başarılı bir ICO'nun ardından Pundi X, XPOS, XWallet ve XPASS gibi perakende odaklı hizmetleri ve ayrıca BOB adlı dünyanın ilk blockchain telefonunu başarıyla başlattı.

Merkezi Singapur'da bulunan şirket, XPOS çözümünü ve cihazlarını Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Arjantin, Kore, Avustralya, Kolombiya, İspanya ve Tayvan dahil 25'in üzerinde pazara sevk etti.