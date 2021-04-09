BAŞKAN ERDOĞAN DA AÇIKLAMIŞTI

Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200'den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı. Kanalın iki yakasında 500 bin nüfuslu 2 şehir kurulacak. Bu İstanbul'daki depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır. Bu proje köprü, yeni havalimanı, metro ile de bütünlük arz edecektir. Bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de, istemeseniz de yapacağız. Ve milletimizin emrine amade edeceğiz. Yaz aylarında inşallah temelini atacağız. Projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.