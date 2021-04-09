Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MÜSİAD Hitam Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü tanıtım toplantısına katıldı. Bakan toplantıda yaptığı konuşmada Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu.
HİTAM Proje alanı Kanal İstanbul proje alanına sadece 2 km uzaklıkta diyen Bakan Kurum, "İki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında müjdesini verdiler. İnşallah Kanal İstanbul projemizin de temellerini tıpkı burası gibi yaz aylarında atacağız.
İnşallah eş zamanlı bir şekilde de bitirecek ve açılışlarını yapacağız. Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik olarak çok önemli bir konuma sahip. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarımız, Karadeniz ülkeleri ve Rusya'nın soğuk ve geniş ovalarından, güneyin sıcak ve engin okyanuslarına açılan koridorun tek çıkış kapısıdır. Karadeniz ülkelerini dünya piyasalarına su yoluyla bağlayan tek ticaret güzergahıdır." dedi.