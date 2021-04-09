"Xrpl-py kitaplığı, XRP Ledger işlemleri ve çekirdek sunucu API nesneleri için yerel Python yöntemleri ve modelleri sağlayarak XRP Ledger etkileşiminin en zor kısımlarını (serileştirme ve işlem imzalama gibi) basitleştirir.

"Geliştirme, topluluktaki birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılandı, bunlardan biri de Ripple X'in Genel Müdürü Monica Long. Aslında, yeni enstrümanın Python geliştiricileri ve tüm XRPL meraklıları için önemini vurgulamaya devam etti.

"Tüketici elektroniği çevrimiçi perakende platformu Newegg Finans Başkan Yardımcısı Nikki Tanlioco, bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin bir ödeme şekli olarak e- ticarette ilgi kazandığını söyledi . Tanlioco , taleple birlikte kripto para birimlerinin küresel olarak güvenli ve güvenilir ödeme seçenekleri olduğuna inandığını doğruladı.