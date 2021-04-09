9 Nisan Cuma borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 16,90 16,35 3,36 Tat Gıda 10,05 9,76 2,97 Ereğli Demir Çelik 16,28 15,84 2,78 Net Holding 4,84 4,72 2,54 Karsan Otomotiv 3,97 3,88 2,32 Aksa Enerji 12,56 12,28 2,28 Kerevitaş Gıda 6,13 6,00 2,17 GSD Holding 2,05 2,01 1,99 Verusa Holding 65,10 64,00 1,72 Jantsa Jant Sanayi 863,00 850,00 1,53 Bera Holding 24,18 23,82 1,51 Polisan Holding 3,21 3,18 0,94 Kardemir (D) 7,49 7,43 0,81 Albaraka Türk 1,76 1,75 0,57 Vakıflar Bankası 3,53 3,51 0,57 İş Yatırım Menkul Değerler 16,28 16,20 0,49 Halkbank 4,43 4,41 0,45 Nuh Çimento 58,25 58,00 0,43 Hektaş 30,24 30,18 0,20 Mavi Giyim 45,04 45,00 0,09

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 33,48 37,18 -9,95 Akiş GMYO 2,01 2,07 -2,90 TAV Havalimanları 20,42 21,02 -2,85 Doğan Holding 3,28 3,36 -2,38 Good-Year 7,56 7,74 -2,33 Pegasus 70,90 72,50 -2,21 Doğuş Otomotiv 29,58 30,20 -2,05 Tukaş 8,12 8,29 -2,05 Şok Marketler Ticaret 12,94 13,21 -2,04 İndeks Bilgisayar 32,42 33,08 -2,00 Gübre Fabrikaları 72,55 74,00 -1,96 Arçelik 32,86 33,50 -1,91 Aksa 16,63 16,95 -1,89 Türkiye Sigorta 6,10 6,22 -1,86 Brisa 26,88 27,38 -1,83 Tofaş Oto Fabrikası 32,44 33,04 -1,82 Kervan Gıda 18,06 18,38 -1,74 Coca Cola İçecek 70,50 71,65 -1,61 Kartonsan 64,40 65,45 -1,60 Selçuk Ecza Deposu 10,43 10,60 -1,60