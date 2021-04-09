Kısa çalışma ödeneği yeniden başlayacak mı? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı?

1500 TL DESTEK BAŞVURUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.