Kısa çalışma ödeneği yeniden başlayacak mı? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği yeniden başlayacak mı sorusuna bu ödenekten faydalanan vatandaşlar yanıt arıyor. 21 gün tam kapanma gündeme gelirken gözler kısa çalışma ödeneğine çevrildi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart tarihi itibariyle sona erdi. Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceği Cumhurbaşkanlığı kararında yer aldı.
İşte 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki Kısa Çalışma Ödeneği kararı;"Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.
MART KÇÖ YATTI MI?
Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihlerini açıklayan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 Nisan'dan itibaren ödeneklerin hesaplara geçeceğini duyurmuştu.
Kısa çalışma ödenekleri, vatandaşın T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılıyor. T.C. kimlik numarası küçük olanlara ilk başta yatırılıyor.Bakan Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyururken, kısa çalışma ödeneklerinin uzatılmasının söz konusu olmayacağını söyledi.