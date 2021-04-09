Her yıl yüz binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ uygun fiyatlı konut satışlarına devam ediyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre farklı illerde yer alan yüzlerce konut için düşük fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunuldu. Türkiye geneli açık satış listesi içerisinde yer alan konutlar başvuru önceliği gözetilerek çekilişsiz, kurasız olarak satılacak.
TOKİ BALIKESİR MANYAS ALT GELİR GRUBU KONUT SATIŞ İLANI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 336 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Mart 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Halk Bankası Balıkesir şubeleri üzerinden satışa sunulacak.
TOKİ BOLU SEBEN ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 75 adet 2+1 alt gelir grubu ve 12 adet 3+1 orta gelir grubu konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 12 Nisan 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.