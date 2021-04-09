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    • Ekonomi
    • 09.04.2021 17:03
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    • 09.04.2021 17:03
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    ’den 13.000 TL peşinat, 380 lira taksitle yüzlerce adet çekilişsiz, kurasız konut satış ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları

    'den onlarca uygun fiyatlı konut müjdesi verildi. Türkiye’de konut sahibi olmak isteyen dar kazançlı vatandaşların ilk seçimi olan TOKİ devlet eli ile ev yapımına tüm sürati ile devam ediyor. Üretilen evler alt kazanç grubu, orta kazanç grubu ve üst kazanç grubu olarak 3 ana kategoride yer alırken alt kazanç grubu ve orta kazanç grubu yüksek müracaat olması sebebi ile kaideyi satış usulü ile müracaata açılıyor. Başvuruya dair detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ise konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye AŞ ve T.C. AŞ tarafından verilecek.

    takvim.com.tr
    TOKİ’den 13.000 TL peşinat, 380 lira taksitle yüzlerce adet çekilişsiz, kurasız konut satışı...

    Her yıl yüz binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ uygun fiyatlı konut satışlarına devam ediyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre farklı illerde yer alan yüzlerce konut için düşük fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunuldu. Türkiye geneli açık satış listesi içerisinde yer alan konutlar başvuru önceliği gözetilerek çekilişsiz, kurasız olarak satılacak.

    TOKİ BALIKESİR MANYAS ALT GELİR GRUBU KONUT SATIŞ İLANI

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 336 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Mart 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Halk Bankası Balıkesir şubeleri üzerinden satışa sunulacak.

    TOKİ BOLU SEBEN ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 75 adet 2+1 alt gelir grubu ve 12 adet 3+1 orta gelir grubu konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 12 Nisan 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.


        TOKİ KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 463 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Şubat 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Halkbank Kırıkkale şubeleri üzerinden satışa sunulacak.

        TOKİ OSMANİYE BAHÇE KONUT PROJESİ

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 17 adet konut; kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 17 Mart 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Ziraat Bankası Bahçe Osmaniye şubesi üzerinden satışa sunulacak.


        BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?

        Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

        - Fotoğraflı nüfus cüzdanı,

        - Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,

        - Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;

        muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,

        muhammen bedeli 100.000 - 499.999.- TL'ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,

        muhammen bedeli 500.000 – 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,

        muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,
        katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

        TOKİ'den 31 ilde uygun fiyatlı konut müjdesi! Yüzde 10, 15, 25, 40 peşinat ve 180 ay vadeyle ev sahibi olabilirsiniz

        - Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale
        bedelini ödemeye, tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini
        içeren vekaletname,

        - Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile
        imza sirküleri.

        (Alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi"ni imzalayacaklardır.)

            ÖDEME KOŞULLARI:

            Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır.
            Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır.

            Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, vadeli işyeri satışları Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere yayılarak, peşin işyeri satışları ile konutların satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir.
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            Haberler Ekonomi TOKİ’den 13.000 TL peşinat, 380 lira taksitle yüzlerce adet çekilişsiz, kurasız konut satış ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları