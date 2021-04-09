Bankacılık endeksi yüzde 0,31 azalış kaydederken, holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile sigorta oldu.