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    • Ekonomi
    • 09.04.2021 10:30
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    • 09.04.2021 10:30
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    güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? borsa işlem saatleri!

    haftanın son işlem gününde düşüş eğilime geçti. endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.413,18 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile sigorta oldu. Analistler, bugün yurt içinde 'nın beklenti anketi, yurt dışında ise 'de verilerinin takip edileceğini söyledi. Peki, güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? borsa işlem saatleri!

    AA
    Borsa güne nasıl başladı? 9 Nisan 2021 borsa işlem saatleri!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.413,18 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,37 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 1.413,18 puana geriledi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,31 azalış kaydederken, holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile sigorta oldu.

    BIST 100 endeksi, dün banka hisselerindeki negatif seyrin etkisiyle yüzde 0,09 değer kaybederek günü 1.416,55 puandan tamamladı.

    Analistler, küresel piyasalarda ülke ve sektör bazlı ayrışmaların ivme kazandığını, yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Türk lirası varlıkları üzerindeki baskının da devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini söyledi.

        Teknik açıdan BIST 100 endeksinin, 1.440 puanın üzerinde kalıcılık sağlayamadığı durumda 1.390-1.440 bandındaki dalgalı seyrini sürdürmesinin beklenebileceğini aktaran analistler, endeksin bandın dışına çıkması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.
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        Haberler Ekonomi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 9 Nisan 2021 borsa işlem saatleri!