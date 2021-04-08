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    • Ekonomi
    • 08.04.2021 17:24
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    • 08.04.2021 17:24
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    8 Nisan Perşembe BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu. Peki, 8 Nisan Perşembe en fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    8 Nisan Perşembe BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096661 0,98
    VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,104778 0,96
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,100287 0,94
    HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,051240 0,87
    AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,106556 0,75
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010051 0,13
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010232 0,12
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022854 0,11
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010293 0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070397 0,53
    Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,027619 0,25
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,079678 0,10
    Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034583 0,10
    Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,132231 0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,081870 0,48
    VEM Birinci Değişken EYF 0,049144 0,44
    Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,123257 0,40
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,035746 0,38
    Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020386 0,33
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030867 0,45
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049486 0,30
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070277 0,30
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015376 0,16
    Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,032439 0,15
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,029684 0,71
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047837 0,71
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015947 0,71
    Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,050628 0,71
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049363 0,71
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069831 0,05
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024323 0,05
    Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073056 0,05
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026698 0,05
    Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,078295 0,05

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019323 -0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    VEM Hisse Senedi EYF 0,101374 -0,39
    ZEM Hisse Senedi EYF 0,026943 -0,38
    HEM Hisse Senedi EYF 0,025927 -0,37
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058004 -0,29
    Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034615 -0,25
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019814 -1,45
    Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034360 -0,37
    VEM Dinamik Değişken EYF 0,071697 -0,35
    HEM Dinamik Değişken EYF 0,024464 -0,35
    ZEM Değişken EYF 0,024961 -0,28
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029088 -0,10

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    Haberler Ekonomi 8 Nisan Perşembe BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?