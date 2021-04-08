İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı Kod-29 nedir?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre işten çıkarma yasağı 17 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.