Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.04.2021 15:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2021 15:54
    ABONE OL

    8 Nisan Perşembe borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 3,92 oranında 21,76'dan yükselerek işlem gördü. 8 Nisan 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    8 Nisan borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    MLP Sağlık 21,76 20,94 3,92
    Vestel 36,74 35,48 3,55
    Doğan Holding 3,35 3,25 3,08
    İndeks Bilgisayar 33,22 32,32 2,78
    Anadolu Efes 21,66 21,14 2,46
    Alarko Holding 10,75 10,50 2,38
    Yataş 16,90 16,54 2,18
    Kerevitaş Gıda 5,84 5,73 1,92
    Albaraka Türk 1,78 1,75 1,71
    Şok Marketler Ticaret 12,89 12,70 1,50
    Kervan Gıda 18,12 17,87 1,40
    Tat Gıda 9,51 9,38 1,39
    Esenboğa Elektrik 38,48 38,00 1,26
    Aksa 16,93 16,72 1,26
    Koç Holding 19,67 19,43 1,24
    Migros Ticaret 37,90 37,44 1,23
    Şişe Cam 7,48 7,39 1,22
    Selçuk Ecza Deposu 10,48 10,36 1,16
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,93 12,79 1,09
    Gözde Girişim 7,43 7,35 1,09

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Fenerbahçe Futbol 37,98 38,90 -2,37
    İhlas Gayrimenkul 1,12 1,14 -1,75
    Bera Holding 24,08 24,50 -1,71
    Türk Hava Yolları 12,66 12,85 -1,48
    Arçelik 33,46 33,94 -1,41
    Aksa Enerji 12,34 12,51 -1,36
    Net Holding 4,62 4,68 -1,28
    Brisa 27,50 27,84 -1,22
    Parsan 32,88 33,28 -1,20
    Vakıflar Bankası 3,54 3,58 -1,12
    Odaş Elektrik 3,65 3,69 -1,08
    TAV Havalimanları 21,24 21,46 -1,03
    Emlak Konut GMYO 1,95 1,97 -1,02
    Mavi Giyim 44,90 45,34 -0,97
    Halk GMYO 3,42 3,45 -0,87
    Pegasus 74,30 74,95 -0,87
    Verusa Holding 62,95 63,50 -0,87
    Şekerbank 1,19 1,20 -0,83
    Türk Traktör 209,90 211,50 -0,76
    Tekfen Holding 15,57 15,68 -0,70

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 8 Nisan Perşembe borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?