8 Nisan Perşembe borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 21,76 20,94 3,92 Vestel 36,74 35,48 3,55 Doğan Holding 3,35 3,25 3,08 İndeks Bilgisayar 33,22 32,32 2,78 Anadolu Efes 21,66 21,14 2,46 Alarko Holding 10,75 10,50 2,38 Yataş 16,90 16,54 2,18 Kerevitaş Gıda 5,84 5,73 1,92 Albaraka Türk 1,78 1,75 1,71 Şok Marketler Ticaret 12,89 12,70 1,50 Kervan Gıda 18,12 17,87 1,40 Tat Gıda 9,51 9,38 1,39 Esenboğa Elektrik 38,48 38,00 1,26 Aksa 16,93 16,72 1,26 Koç Holding 19,67 19,43 1,24 Migros Ticaret 37,90 37,44 1,23 Şişe Cam 7,48 7,39 1,22 Selçuk Ecza Deposu 10,48 10,36 1,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,93 12,79 1,09 Gözde Girişim 7,43 7,35 1,09

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 37,98 38,90 -2,37 İhlas Gayrimenkul 1,12 1,14 -1,75 Bera Holding 24,08 24,50 -1,71 Türk Hava Yolları 12,66 12,85 -1,48 Arçelik 33,46 33,94 -1,41 Aksa Enerji 12,34 12,51 -1,36 Net Holding 4,62 4,68 -1,28 Brisa 27,50 27,84 -1,22 Parsan 32,88 33,28 -1,20 Vakıflar Bankası 3,54 3,58 -1,12 Odaş Elektrik 3,65 3,69 -1,08 TAV Havalimanları 21,24 21,46 -1,03 Emlak Konut GMYO 1,95 1,97 -1,02 Mavi Giyim 44,90 45,34 -0,97 Halk GMYO 3,42 3,45 -0,87 Pegasus 74,30 74,95 -0,87 Verusa Holding 62,95 63,50 -0,87 Şekerbank 1,19 1,20 -0,83 Türk Traktör 209,90 211,50 -0,76 Tekfen Holding 15,57 15,68 -0,70