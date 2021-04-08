8 Nisan Perşembe borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|21,76
|20,94
|3,92
|Vestel
|36,74
|35,48
|3,55
|Doğan Holding
|3,35
|3,25
|3,08
|İndeks Bilgisayar
|33,22
|32,32
|2,78
|Anadolu Efes
|21,66
|21,14
|2,46
|Alarko Holding
|10,75
|10,50
|2,38
|Yataş
|16,90
|16,54
|2,18
|Kerevitaş Gıda
|5,84
|5,73
|1,92
|Albaraka Türk
|1,78
|1,75
|1,71
|Şok Marketler Ticaret
|12,89
|12,70
|1,50
|Kervan Gıda
|18,12
|17,87
|1,40
|Tat Gıda
|9,51
|9,38
|1,39
|Esenboğa Elektrik
|38,48
|38,00
|1,26
|Aksa
|16,93
|16,72
|1,26
|Koç Holding
|19,67
|19,43
|1,24
|Migros Ticaret
|37,90
|37,44
|1,23
|Şişe Cam
|7,48
|7,39
|1,22
|Selçuk Ecza Deposu
|10,48
|10,36
|1,16
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,93
|12,79
|1,09
|Gözde Girişim
|7,43
|7,35
|1,09
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|37,98
|38,90
|-2,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|1,14
|-1,75
|Bera Holding
|24,08
|24,50
|-1,71
|Türk Hava Yolları
|12,66
|12,85
|-1,48
|Arçelik
|33,46
|33,94
|-1,41
|Aksa Enerji
|12,34
|12,51
|-1,36
|Net Holding
|4,62
|4,68
|-1,28
|Brisa
|27,50
|27,84
|-1,22
|Parsan
|32,88
|33,28
|-1,20
|Vakıflar Bankası
|3,54
|3,58
|-1,12
|Odaş Elektrik
|3,65
|3,69
|-1,08
|TAV Havalimanları
|21,24
|21,46
|-1,03
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,97
|-1,02
|Mavi Giyim
|44,90
|45,34
|-0,97
|Halk GMYO
|3,42
|3,45
|-0,87
|Pegasus
|74,30
|74,95
|-0,87
|Verusa Holding
|62,95
|63,50
|-0,87
|Şekerbank
|1,19
|1,20
|-0,83
|Türk Traktör
|209,90
|211,50
|-0,76
|Tekfen Holding
|15,57
|15,68
|-0,70