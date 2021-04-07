Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yattı

    Bakanı , yükseköğrenim öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Kasapoğlu, 1 milyon 609 bin 253 öğrencinin bu imkandan yararlandığını, lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine bin 300, doktora öğrencilerine ise bin 950 lira burs ve kredi ödemesi yaptıklarını ifade etti.

    Burs ve krediler hesapta

    Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Kasapoğlu, 1 milyon 609 bin 253 öğrencinin bu imkandan yararlandığını, lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine bin 300, doktora öğrencilerine ise bin 950 lira burs ve kredi ödemesi yaptıklarını ifade etti.

    Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar dün ödemelerini alırken; 2 olanlar bugün, 4 olanlar yarın, 6 olanlar 9 Nisan'da, 8 olanlar ise 10 Nisan'da ödemelerini hesabında görecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yattı