Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yattı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Kasapoğlu, 1 milyon 609 bin 253 öğrencinin bu imkandan yararlandığını, lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine bin 300, doktora öğrencilerine ise bin 950 lira burs ve kredi ödemesi yaptıklarını ifade etti.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar dün ödemelerini alırken; 2 olanlar bugün, 4 olanlar yarın, 6 olanlar 9 Nisan'da, 8 olanlar ise 10 Nisan'da ödemelerini hesabında görecek.