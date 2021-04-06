Fark belli oldu! Yerinde saysa bile 3.133 lira! Zamlı memur emekli maaşları ne kadar olacak?
Zamlı memur emekli maaşları ne kadar olacak? Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerin ne kadar maaş alacağı da belli oluyor. Memur ve emekliler Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaş alıyor. Yasaya göre son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zamlar belirleniyor. 2021 yılında kümülatif artış yüzde 3.71 olurken, son 3 ayda enflasyon yerinde saysa bile en düşük maaş 3.133 lira olacak.
Memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlanıyor. Toplu sözleşme olmadan enflasyon verilerine göre belirlenen zamlar için yeni veriler de ortaya çıkmaya başladı. Peki zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Temmuzda memur ve emeklisine yüzde 3 toplu sözleşme zammı yapılacak. Yüzde 3'ün üzerindeki fark bu zamla birlikte hesaba yatacak. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı.
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisi ise 6 aylık enflasyon rakamı neyse o oranda zam alıyor, yani toplu sözleşme yok.