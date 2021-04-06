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Fark belli oldu! Yerinde saysa bile 3.133 lira! Zamlı memur emekli maaşları ne kadar olacak?

Zamlı memur emekli maaşları ne kadar olacak? Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerin ne kadar maaş alacağı da belli oluyor. Memur ve emekliler Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaş alıyor. Yasaya göre son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zamlar belirleniyor. 2021 yılında kümülatif artış yüzde 3.71 olurken, son 3 ayda enflasyon yerinde saysa bile en düşük maaş 3.133 lira olacak.

06.04.2021 21:19 - Son Güncelleme: 06.04.2021 21:19
Fark belli oldu! Yerinde saysa bile 3.133 lira! Zamlı memur emekli maaşları ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlanıyor. Toplu sözleşme olmadan enflasyon verilerine göre belirlenen zamlar için yeni veriler de ortaya çıkmaya başladı. Peki zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Temmuzda memur ve emeklisine yüzde 3 toplu sözleşme zammı yapılacak. Yüzde 3'ün üzerindeki fark bu zamla birlikte hesaba yatacak. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı.

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Fark belli oldu! Yerinde saysa bile 3.133 lira! Zamlı memur emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisi ise 6 aylık enflasyon rakamı neyse o oranda zam alıyor, yani toplu sözleşme yok.

Fark belli oldu! Yerinde saysa bile 3.133 lira! Zamlı memur emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK ve Bağkur emeklisi ocak itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyon verisine göre yüzde 8.36 zam almıştı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36'lık bir fark oluştu.

Fark belli oldu! Yerinde saysa bile 3.133 lira! Zamlı memur emekli maaşları ne kadar olacak?

Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı. Bu durumda memur ve emeklisi yüzde 3 artı yüzde 4.36 yani toplamda yüzde 7.36 zam aldı.

Fark belli oldu! Yerinde saysa bile 3.133 lira! Zamlı memur emekli maaşları ne kadar olacak?

Zammın üzerinden 3 ay geçti ve dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart enflasyonunu da açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91 artan enflasyon mart ayında da yüzde 1.08 olarak gerçekleşti. Böylece kümülatif artış yüzde 3.71 oldu.